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Зеленський призначив 16 нових послів України: деталі
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої призначив 16 послів.
Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - зауважив Зеленський.
Він додав що для кожного дипломата визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності.
"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - підкреслив президент.
Кого призначили
Відтепер указами президента працюватимуть нові посли України в 16 державах:
- в Алжирі – Олександр Воронін;
- в ОАЕ – Олександр Балануца (який також призначений представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії);
- у Південно-Африканській республіці – Олександр Щерба;
- у Боснії і Герцеговині – Володимир Бачинський;
- в Естонії – Володимир Боєчко;
- в Анголі – Андрій Касьянов;
- в Японії – Юрій Лутовінов;
- у Бельгії – Ярослав Мельник;
- у Малайзії – Геннадій Надоленко;
- на Кіпрі – Сергій Ніжинський;
- у Мексиці – Сергій Погорельцев;
- у Канаді – Андрій Плахотнюк;
- в Омані – Ольга Селіх;
- в Іспанії – Юлія Соколовська;
- Кувейті – Максим Субх;
- Кенії – Юрій Токар.
Хто став послом в США
Раніше ходили чутки про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова послом у США. За чутками, Вашингтон не погодив його кандидатуру через громадянство США. Умєров отримав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
А Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.
У цьому статусі Стефанішина працюватиме над підтримкою динаміки у відносинах між Україною та США до завершення всіх процедур погодження її кандидатури на посаду посла України у Вашингтоні.