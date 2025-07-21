Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,75

--0,12

EUR

48,61

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,72

41,65

EUR

48,90

48,70

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Оновлено Оновлено
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський призначив 16 нових послів України: деталі

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої призначив 16 послів.

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - зауважив Зеленський.

Він додав що для кожного дипломата визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності.

"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - підкреслив президент.

Кого призначили

Відтепер указами президента працюватимуть нові посли України в 16 державах:

  • в Алжирі – Олександр Воронін;
  • в ОАЕ – Олександр Балануца (який також призначений представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії);
  • у Південно-Африканській республіці – Олександр Щерба;
  • у Боснії і Герцеговині – Володимир Бачинський;
  • в Естонії – Володимир Боєчко;
  • в Анголі – Андрій Касьянов;
  • в Японії – Юрій Лутовінов;
  • у Бельгії – Ярослав Мельник;
  • у Малайзії – Геннадій Надоленко;
  • на Кіпрі – Сергій Ніжинський;
  • у Мексиці – Сергій Погорельцев;
  • у Канаді – Андрій Плахотнюк;
  • в Омані – Ольга Селіх;
  • в Іспанії – Юлія Соколовська;
  • Кувейті – Максим Субх;
  • Кенії – Юрій Токар.

Хто став послом в США

Раніше ходили чутки про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова послом у США. За чутками, Вашингтон не погодив його кандидатуру через громадянство США. Умєров отримав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

А Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

У цьому статусі Стефанішина працюватиме над підтримкою динаміки у відносинах між Україною та США до завершення всіх процедур погодження її кандидатури на посаду посла України у Вашингтоні.

Автор:
Світлана Манько