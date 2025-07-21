Зеленський призначив 16 нових послів України: деталі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента, за результатом якої призначив 16 послів.

Як пише Delo.ua, про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Провів нараду з міністром закордонних справ України та командою Офісу. Фіналізували довгий процес добору кандидатів на призначення послами України. Призначив 16 послів", - зауважив Зеленський.

Він додав що для кожного дипломата визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності.

"Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", - підкреслив президент.

Кого призначили

Відтепер указами президента працюватимуть нові посли України в 16 державах:

в Алжирі – Олександр Воронін;

в ОАЕ – Олександр Балануца (який також призначений представником України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії);

у Південно-Африканській республіці – Олександр Щерба;

у Боснії і Герцеговині – Володимир Бачинський;

в Естонії – Володимир Боєчко;

в Анголі – Андрій Касьянов;

в Японії – Юрій Лутовінов;

у Бельгії – Ярослав Мельник;

у Малайзії – Геннадій Надоленко;

на Кіпрі – Сергій Ніжинський;

у Мексиці – Сергій Погорельцев;

у Канаді – Андрій Плахотнюк;

в Омані – Ольга Селіх;

в Іспанії – Юлія Соколовська;

Кувейті – Максим Субх;

Кенії – Юрій Токар.

Хто став послом в США

Раніше ходили чутки про призначення колишнього міністра оборони Рустема Умєрова послом у США. За чутками, Вашингтон не погодив його кандидатуру через громадянство США. Умєров отримав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

А Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

У цьому статусі Стефанішина працюватиме над підтримкою динаміки у відносинах між Україною та США до завершення всіх процедур погодження її кандидатури на посаду посла України у Вашингтоні.