Зеленский назначил Оксану Маркарову советницей по восстановлению и инвестициям

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова/Facebook, oksana.markarova

30 ноября бывшая посол Украины в США Оксана Маркарова стала внештатной советницей по восстановлению и инвестициям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

Зеленский отметил, что Маркарова будет предоставлять консультации по улучшению бизнес-климата, укреплению финансовой устойчивости страны, привлечению инвестиций и стратегическому планированию послевоенного восстановления в сотрудничестве с международными партнерами.

"Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", – написал Зеленский.

На сайте Офиса президента обнародован указ №872/2025, которым Маркаров назначен советницей президента по вопросам восстановления и инвестиций. В документе уточняется, что она будет работать вне штата.

В Facebook Маркарова поблагодарила Зеленского за доверие и отметила, что для нее честь приобщиться к работе над восстановлением Украины и привлечением инвестиций в статусе советницы.

Оксана Маркарова – украинская финансистка и дипломат. В 2018-2020 годах занимала должность министерки финансов, а с февраля 2021 по август 2025 года была послом Украины в США. После завершения ее каденции дипломатическую миссию возглавила Ольга Стефанишина, бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Автор:
Татьяна Гойденко