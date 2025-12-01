Запланована подія 2

Зеленський призначив Маркарову радницею з відбудови та інвестицій

Оксана Маркарова
Оксана Маркарова / Facebook, oksana.markarova

30 листопада колишня посол України у США Оксана Маркарова стала позаштатною радницею з питань відбудови та інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що Маркарова надаватиме консультації щодо покращення бізнес-клімату, зміцнення фінансової стійкості країни, залучення інвестицій та стратегічного планування повоєнної відбудови у співпраці з міжнародними партнерами.

"Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", – написав Зеленський.

На сайті Офісу президента оприлюднено указ №872/2025, яким Маркарову призначено радницею президента з питань відбудови та інвестицій. У документі уточнюється, що вона працюватиме поза штатом.

У Facebook Маркарова подякувала Зеленському за довіру і зазначила, що для неї є честю долучитися до роботи над відбудовою України та залученням інвестицій у статусі радниці.

Оксана Маркарова – українська фінансистка та дипломатка. У 2018–2020 роках обіймала посаду міністерки фінансів, а з лютого 2021-го до серпня 2025 року була послом України у США. Після завершення її каденції дипломатичну місію очолила Ольга Стефанішина, колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Автор:
Тетяна Гойденко