Зеленский назначил временного руководителя Службы внешней разведки Украины

4 февраля президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющего обязанности главы Службы внешней разведки Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на указ Зеленского.

Соответствующий указ №100/2026 обнародован на официальном сайте президента. Согласно документу, первый заместитель председателя СЗРУ Олег Луговский будет временно исполнять обязанности руководителя Службы внешней разведки Украины.

"Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполняет обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

До этого момента Луговский был заместителем председателя Олега Иващенко.

Напомним, 2 января Иващенко стал новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. Он заменил в должности Кирилла Буданова.