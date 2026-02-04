Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський призначив тимчасового керівника Служби зовнішньої розвідки України

Олег Луговський
Зеленський призначив тимчасового керівника СЗРУ

4 лютого президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на указ Зеленського.

Відповідний указ №100/2026 оприлюднений на офіційному сайті президента. Згідно з документом, перший заступник голови СЗРУ Олег Луговський тимчасово виконуватиме обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки України.

"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

До цього моменту, Луговський був заступником голови Олега Іващенка.

Нагадаємо, 2 січня Іващенко став новим начальником Головного управління розвідки Міноборони України. Він замінив на посаді Кирила Буданова.

Автор:
Тетяна Гойденко