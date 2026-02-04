Зеленський призначив тимчасового керівника Служби зовнішньої розвідки України

4 лютого президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на указ Зеленського.

Відповідний указ №100/2026 оприлюднений на офіційному сайті президента. Згідно з документом, перший заступник голови СЗРУ Олег Луговський тимчасово виконуватиме обов’язки керівника Служби зовнішньої розвідки України.

"Першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки України Луговському Олегу Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

До цього моменту, Луговський був заступником голови Олега Іващенка.

Нагадаємо, 2 січня Іващенко став новим начальником Головного управління розвідки Міноборони України. Він замінив на посаді Кирила Буданова.