Зеленский подписал закон о Национальном учреждении развития: "банк банков" для восстановления Украины

Президент Владимир Зеленский 27 октября подписал закон о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

Вновь созданный институт будет привлекать средства международных партнеров и частных инвесторов и направлять их в реальный сектор через сеть банков-партнеров, сосредотачиваясь на поддержке малого и среднего бизнеса, а также проектов восстановления с повышенным риском.

Также предлагается усовершенствовать такой инструмент Экспортно-кредитного агентства, как страхование и перестрахование кредитов украинских хозяйствующих субъектов, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры. Речь идет о развитии перерабатывающей промышленности и экспорте товаров (работ, услуг) украинского происхождения.

Правовой статус учреждения

Согласно закону, Национальное учреждение развития имеет определенный правовой статус, в частности:

является юридическим лицом частного права; является финансовым учреждением с особым статусом, деятельность которого регулируется настоящим Законом, принятыми к его выполнению нормативно-правовыми актами и уставом Национального учреждения развития;

может приобретать право собственности и другие вещные права на денежные средства, ценные бумаги, недвижимое и движимое имущество, а также нематериальные активы (нематериальные блага);

может иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в банках и других финансовых учреждениях Украины, иностранных финансовых учреждениях и центральном органе исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, а также штампы, печать и соответствующие бланки со своим наименованием;

может быть учредителем или участником (акционером) других юридических лиц, открывать филиалы и представительства в Украине и иностранных государствах для выполнения целей, определенных этим законом и уставом Национального учреждения развития;

является неприбыльной организацией и осуществляет деятельность без цели получения прибыли;

Национальному учреждению развития запрещается распределять полученные доходы (прибыли) или их части среди участников, работников учреждения и членов органов правления .

Напомним, 8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о Национальном учреждении развития . Документ поддержали 280 депутатов.