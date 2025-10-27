Запланована подія 2

Зеленський підписав закон про Національну установу розвитку: "банк банків" для відбудови України

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон  про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.  

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Новостворена інституція залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.

Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства, як страхування та перестрахування кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури. Мова про розвиток переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Правовий статус установи

Згідно із законом, Національна установа розвитку має певний правовий статус, зокрема:

  • є юридичною особою приватного права; є фінансовою установою з особливим статусом, діяльність якої регулюється цим Законом, прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами та статутом Національної установи розвитку; 
  • може набувати право власності та інші речові права на грошові кошти, цінні папери, нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи (нематеріальні блага); 
  • може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках та інших фінансових установах України, іноземних фінансових установах та центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також штампи, печатку та відповідні бланки із своїм найменуванням; 
  • може бути засновником або учасником (акціонером) інших юридичних осіб, відкривати філії і представництва в Україні та в іноземних державах на виконання цілей, визначених цим законом та статутом Національної установи розвитку; 
  • є неприбутковою організацією та здійснює діяльність без мети одержання прибутку; 
  • Національній установі розвитку забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед учасників, працівників установи та членів органів правління.

Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку. Документ підтримали 280 депутатів.

Автор:
Тетяна Ковальчук