- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Зеленський підписав закон про Національну установу розвитку: "банк банків" для відбудови України
Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.
Новостворена інституція залучатиме кошти міжнародних партнерів і приватних інвесторів та спрямовуватиме їх у реальний сектор через мережу банків-партнерів, зосереджуючись на підтримці малого та середнього бізнесу, а також проєктів відновлення з підвищеним ризиком.
Також пропонується вдосконалити такий інструмент Експортно-кредитного агентства, як страхування та перестрахування кредитів українських суб’єктів господарювання, пов’язаних з інвестиціями у створення об’єктів та інфраструктури. Мова про розвиток переробної промисловості та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.
Правовий статус установи
Згідно із законом, Національна установа розвитку має певний правовий статус, зокрема:
- є юридичною особою приватного права; є фінансовою установою з особливим статусом, діяльність якої регулюється цим Законом, прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами та статутом Національної установи розвитку;
- може набувати право власності та інші речові права на грошові кошти, цінні папери, нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи (нематеріальні блага);
- може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках та інших фінансових установах України, іноземних фінансових установах та центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також штампи, печатку та відповідні бланки із своїм найменуванням;
- може бути засновником або учасником (акціонером) інших юридичних осіб, відкривати філії і представництва в Україні та в іноземних державах на виконання цілей, визначених цим законом та статутом Національної установи розвитку;
- є неприбутковою організацією та здійснює діяльність без мети одержання прибутку;
- Національній установі розвитку забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед учасників, працівників установи та членів органів правління.
Нагадаємо, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про Національну установу розвитку. Документ підтримали 280 депутатів.