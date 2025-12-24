Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Наличный курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский подписал закон о повышении налога на прибыль для банков в 2026 году

Зеленский, налоги
Зеленский подписал закон о MLI/Верховный Совет / Офис президента

Президент подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, которым в 2026 году повышается ставка налога на прибыль для банков до 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует запись на сайте Верховной Рады Украины.

Что предполагает закон?

"Ключевое положение – повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год", – написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон также содержит ряд других важных налоговых и регуляторных изменений, в частности:

  • Запуск электронного акциза отложен до 1 ноября 2026 года.
  • Банки освобождаются от обязанностей налогового агента по процедурам банкротства физических лиц.
  • НДС-льготы в энергетическом секторе продлены до 1 января 2029 года.
  • Льготный режим по НДС для оборонной продукции (БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование) будет действовать до 1 января 2027 года.
  • Усовершенствованы правила работы Территории высокого уровня налогового доверия (так называемого Клуба белого бизнеса).
  • Упразднена возможность применения единого налога для субъектов охранной деятельности.
  • Отменено требование начислять компенсирующие НДС-обязательства по отдельным операциям, освобожденным от налогообложения.
  • Обновлено положение Закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" с учетом новых налоговых норм.

Напомним, впервые Верховная Рада ввела 50% налог на прибыль банков в 2023 году как временную меру. Голосование прошло в конце года – в ноябре. Сначала планировалось, что с 2024 года ставка вернется до 25%, но в октябре приняли изменения, по которым для результатов 2024-го для банков снова   повысили ставку до 50% .

Заметим, что согласно данным НБУ   103,7 млрд грн заработали украинские банки   после уплаты налога на прибыль   в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.

Автор:
Ольга Опенько