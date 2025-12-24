Зеленский подписал закон о повышении налога на прибыль для банков в 2026 году

Президент подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, которым в 2026 году повышается ставка налога на прибыль для банков до 50%.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует запись на сайте Верховной Рады Украины.

Что предполагает закон?

"Ключевое положение – повышение ставки налога на прибыль для банков до 50% на 2026 год", – написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон также содержит ряд других важных налоговых и регуляторных изменений, в частности:

Запуск электронного акциза отложен до 1 ноября 2026 года.

Банки освобождаются от обязанностей налогового агента по процедурам банкротства физических лиц.

НДС-льготы в энергетическом секторе продлены до 1 января 2029 года.

Льготный режим по НДС для оборонной продукции (БПЛА, тепловизоры, антидроновые ружья и другое оборудование) будет действовать до 1 января 2027 года.

Усовершенствованы правила работы Территории высокого уровня налогового доверия (так называемого Клуба белого бизнеса).

Упразднена возможность применения единого налога для субъектов охранной деятельности.

Отменено требование начислять компенсирующие НДС-обязательства по отдельным операциям, освобожденным от налогообложения.

Обновлено положение Закона "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности" с учетом новых налоговых норм.

Напомним, впервые Верховная Рада ввела 50% налог на прибыль банков в 2023 году как временную меру. Голосование прошло в конце года – в ноябре. Сначала планировалось, что с 2024 года ставка вернется до 25%, но в октябре приняли изменения, по которым для результатов 2024-го для банков снова повысили ставку до 50% .

Заметим, что согласно данным НБУ 103,7 млрд грн заработали украинские банки после уплаты налога на прибыль в 2024 году. Это на 20% больше, чем в 2023 году.