Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків у 2026 році

Президент України підписав закон про зміни до Податкового кодексу, яким у 2026 році підвищується ставка податку на прибуток для банків до 50%.

Як пише Delo.ua, про це свідчить запис на сайті Верховної Ради України.

Що передбачає закон?

"Ключове положення - підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік", - написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Закон також містить низку інших важливих податкових та регуляторних змін, зокрема:

Запуск електронного акцизу відтерміновано до 1 листопада 2026 року.

Банки звільняються від обов’язків податкового агента у процедурах банкрутства фізичних осіб.

ПДВ-пільги в енергетичному секторі продовжено до 1 січня 2029 року.

Пільговий режим з ПДВ для оборонної продукції (БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання) діятиме до 1 січня 2027 року.

Удосконалено правила роботи Території високого рівня податкової довіри (так званого Клубу білого бізнесу).

Скасовано можливість застосування єдиного податку для суб’єктів охоронної діяльності.

Скасовано вимогу нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за окремими операціями, звільненими від оподаткування.

Оновлено положення Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з урахуванням нових податкових норм.

Нагадаємо, вперше Верховна Рада ввела 50% податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.

Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.