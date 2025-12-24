Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,10

--0,05

EUR

49,64

+0,15

Готівковий курс:

USD

42,16

42,03

EUR

49,85

49,65

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків у 2026 році

Зеленский, налоги
Зеленский подписал закон о MLI/Верховная Рада / Офіс президента

Президент України підписав закон про зміни до Податкового кодексу, яким у 2026 році підвищується ставка податку на прибуток для банків до 50%. 

Як пише Delo.ua, про це свідчить запис на сайті Верховної Ради України.

Що передбачає закон?

"Ключове положення - підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік", - написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Закон також містить низку інших важливих податкових та регуляторних змін, зокрема:

  • Запуск електронного акцизу відтерміновано до 1 листопада 2026 року.
  • Банки звільняються від обов’язків податкового агента у процедурах банкрутства фізичних осіб.
  • ПДВ-пільги в енергетичному секторі продовжено до 1 січня 2029 року.
  • Пільговий режим з ПДВ для оборонної продукції (БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання) діятиме до 1 січня 2027 року.
  • Удосконалено правила роботи Території високого рівня податкової довіри (так званого Клубу білого бізнесу).
  • Скасовано можливість застосування єдиного податку для суб’єктів охоронної діяльності.
  • Скасовано вимогу нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за окремими операціями, звільненими від оподаткування.
  • Оновлено положення Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з урахуванням нових податкових норм.

Нагадаємо,  вперше Верховна Рада ввела 50%  податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.

Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році. 

Автор:
Ольга Опенько