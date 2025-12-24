- Категорія
Зеленський підписав закон про підвищення податку на прибуток для банків у 2026 році
Президент України підписав закон про зміни до Податкового кодексу, яким у 2026 році підвищується ставка податку на прибуток для банків до 50%.
Як пише Delo.ua, про це свідчить запис на сайті Верховної Ради України.
Що передбачає закон?
"Ключове положення - підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік", - написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Закон також містить низку інших важливих податкових та регуляторних змін, зокрема:
- Запуск електронного акцизу відтерміновано до 1 листопада 2026 року.
- Банки звільняються від обов’язків податкового агента у процедурах банкрутства фізичних осіб.
- ПДВ-пільги в енергетичному секторі продовжено до 1 січня 2029 року.
- Пільговий режим з ПДВ для оборонної продукції (БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання) діятиме до 1 січня 2027 року.
- Удосконалено правила роботи Території високого рівня податкової довіри (так званого Клубу білого бізнесу).
- Скасовано можливість застосування єдиного податку для суб’єктів охоронної діяльності.
- Скасовано вимогу нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за окремими операціями, звільненими від оподаткування.
- Оновлено положення Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" з урахуванням нових податкових норм.
Нагадаємо, вперше Верховна Рада ввела 50% податок на прибуток банків у 2023 році як тимчасовий захід. Голосування відбулося наприкінці року – у листопаді. Спочатку планувалося, що з 2024 року ставка повернеться до 25%, але у жовтні ухвалили зміни, за якими для результатів 2024-го для банків знову підвищили ставку до 50%.
Зауважимо, що згідно з даними НБУ 103,7 млрд грн заробили українські банки після сплати податку на прибуток у 2024 році. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.