Зеленский подписал закон об остановке отдельных положений коллективных договоров во время военного положения

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий работодателям на период военного положения инициировать приостановление отдельных положений коллективного договора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Коллективные договоры и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон ( № 4582-IX), позволяющий работодателям на период военного положения инициировать временную приостановку отдельных положений коллективного договора. В то же время, такие положения могут быть остановлены только по взаимному согласию сторон договора, что гарантирует защиту прав работников и работодателей от односторонних решений.

Документ также усовершенствует процедуру приостановления отдельных положений коллективного договора и обеспечивает прозрачность и баланс интересов сторон во время действия военного положения.

Согласно пояснительной записке коллективный договор заключается для регулирования трудовых, производственных и социально-экономических отношений и согласования интересов работников и работодателей. Ранее закон разрешал работодателю во время военного положения односторонне приостанавливать отдельные положения договора, что могло нарушать взятые обязательства.

Теперь остановка действия положений коллективного договора будет происходить только по взаимному согласию сторон в соответствии с законом и условиями самого договора.

Внедрение законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины. Законопроект усовершенствует положения Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно процедуры приостановления отдельных положений коллективного договора.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об обмене информацией и приостановлении трудовых договоров, чтобы урегулировать возникшие у работников и работодателей вопросы во время военного положения. Отмечается, что закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.