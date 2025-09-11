Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский подписал закон об остановке отдельных положений коллективных договоров во время военного положения

Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон / Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий работодателям на период военного положения инициировать приостановление отдельных положений коллективного договора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады.

Коллективные договоры и военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон ( № 4582-IX), позволяющий работодателям на период военного положения инициировать временную приостановку отдельных положений коллективного договора. В то же время, такие положения могут быть остановлены только по взаимному согласию сторон договора, что гарантирует защиту прав работников и работодателей от односторонних решений.

Документ также усовершенствует процедуру приостановления отдельных положений коллективного договора и обеспечивает прозрачность и баланс интересов сторон во время действия военного положения.

Согласно пояснительной записке коллективный договор заключается для регулирования трудовых, производственных и социально-экономических отношений и согласования интересов работников и работодателей. Ранее закон разрешал работодателю во время военного положения односторонне приостанавливать отдельные положения договора, что могло нарушать взятые обязательства.

Теперь остановка действия положений коллективного договора будет происходить только по взаимному согласию сторон в соответствии с законом и условиями самого договора.

Внедрение законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины. Законопроект усовершенствует положения Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" относительно процедуры приостановления отдельных положений коллективного договора.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об обмене информацией и приостановлении трудовых договоров, чтобы урегулировать возникшие у работников и работодателей вопросы во время военного положения. Отмечается, что закон будет способствовать созданию надлежащих правовых оснований и условий постепенного сокращения количества приостановленных трудовых договоров.

Автор:
Ольга Опенько