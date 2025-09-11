Запланована подія 2

Зеленський підписав закон про зупинення окремих положень колективних договорів під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє роботодавцям на період воєнного стану ініціювати зупинення окремих положень колективного договору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Колективні договори та воєнний стан

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (№ 4582-IX), який дозволяє роботодавцям на період воєнного стану ініціювати тимчасове призупинення окремих положень колективного договору. Водночас такі положення можуть бути зупинені лише за взаємною згодою сторін договору, що гарантує захист прав працівників і роботодавців від односторонніх рішень.

Документ також удосконалює процедуру зупинення окремих положень колективного договору та забезпечує прозорість і баланс інтересів сторін під час дії воєнного стану.

Згідно з пояснювальною запискою, колективний договір укладається для регулювання трудових, виробничих і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і роботодавців. Раніше закон дозволяв роботодавцю на час воєнного стану односторонньо призупиняти окремі положення договору, що могло порушувати взяті зобов’язання.

Тепер зупинення дії положень колективного договору відбуватиметься лише за взаємною згодою сторін відповідно до закону та умов самого договору.

Впровадження законопроекту не потребує додаткових витрат із державного бюджету України. Законопроект удосконалює положення Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" щодо процедури призупинення окремих положень колективного договору.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила закон про обмін інформацією та призупинення трудових договорів, щоб врегулювати питання, що виникли у працівників і роботодавців під час воєнного стану. Наголошується, що закон сприятиме створенню належних правових підстав та умов для поступового скорочення кількості призупинених трудових договорів.

Автор:
Ольга Опенько