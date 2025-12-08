Зеленский подписал закон об усовершенствовании управления оборонными ресурсами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который усовершенствует систему управления оборонными ресурсами, учитывая опыт НАТО и стран ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карте документа на сайте парламента.

Закон вводит новую систему терминов и предусматривает использование автоматизированных информационных систем управления.

Также документ вводит применение программно-проектного менеджмента как основы для эффективного управления оборонными ресурсами, что соответствует опыту государств-членов НАТО и ЕС.

29 июня 2023 года Верховная Рада в целом приняла законопроект (№8187) о внесении изменений в закон "Об обороне Украины" по усовершенствованию процедур управления оборонными ресурсами.

Документ предусматривает ряд изменений в Закон Украины "Об обороне Украины", в частности относительно определения основных терминов (ст. 1), дополнения полномочий субъектов управления оборонными ресурсами для обеспечения должного уровня обороноспособности государства, создания, развития и поддержания необходимых способностей составляющих сил обороны (ст. 3, 9, 10, 13), а также дополнения в котором определены цели управления, вопросы системы управления оборонными ресурсами, основные принципы планирования мероприятий по управлению оборонными ресурсами.

После длительного ожидания президент Владимир Зеленский подписал закон, который был направлен ему 4 июля 2023 года. Документ вернулся в парламент с подписью главы государства 6 декабря 2025 года.

Напомним, в 2023 году в ВСУ внедрили автоматизированную систему управления оборонными ресурсами на базе System Analysis Program Development (SAP). Это ведущая система в мире в области логистики. Благодаря внедрению системы SAP Министерство обороны ускорило обработку заявок на поставки от бригад с нескольких недель до 2-3 дней (ранее этот процесс мог длиться месяц).