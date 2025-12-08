Зеленський підписав закон про удосконалення управління оборонними ресурсами

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який удосконалює систему управління оборонними ресурсами, враховуючи досвід НАТО та країн ЄС.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у карті документа на сайті парламенту.

Закон запроваджує нову систему термінів та передбачає використання автоматизованих інформаційних систем управління.

Також документ вводить застосування програмно-проєктного менеджменту як основи для ефективного управління оборонними ресурсами, що відповідає досвіду держав-членів НАТО та ЄС.

29 червня 2023 року Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт (№ 8187) про внесення змін до закону "Про оборону України" щодо удосконалення процедур управління оборонними ресурсами.

Документ передбачає низку змін до Закону України "Про оборону України", зокрема щодо визначення основних термінів (ст. 1), доповнення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення належного рівня обороноздатності держави, створення, розвитку та підтримання необхідних спроможностей складових сил оборони (ст. 3, 9, 10, 13), а також доповнення Закону новим розділом “Управління оборонними ресурсами”, в якому визначено мету управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

Після тривалого очікування, президент Володимир Зеленський підписав закон, який був направлений йому 4 липня 2023 року. Документ повернувся до парламенту з підписом глави держави 6 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у 2023 році в ЗСУ впровадили автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP). Це провідна система у світі у сфері логістики. Завдяки запровадженню системи SAP Міністерство оборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць).