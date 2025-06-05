Зеленский подписал закон, обновляющий перечень налоговых соглашений в рамках международной конвенции MLI

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4278-IX, обновляющий перечень заявлений и оговорок Украины в Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Верховную Раду.

Документ призван адаптировать национальное законодательство к изменениям в международной налоговой среде и усилить финансовую безопасность Украины.

Теперь действие Конвенции MLI не будет распространяться на соглашения об избежании двойного налогообложения, которые уже были денонсированы Украиной. Среди них договоры с Беларусью, Кубой, Сирией и российской федерацией. Таким образом Украина официально исключает агрессоров и страны-изгои из своего перечня налоговых партнеров.

Конвенция будет действовать в отношении соглашений с государствами, которые являются важными экономическими партнерами Украины. Это, в частности, Австрия, Дания, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, а также новое соглашение с Малайзией.

Расширение действия Конвенции на эти юрисдикции будет способствовать повышению прозрачности, предотвращению злоупотреблений в сфере международного налогообложения и более глубокой интеграции Украины в глобальную экономику.

Кроме того, закон предусматривает технические изменения в национальном законодательстве в связи со вступлением в силу двусторонних соглашений с Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений. Также Украина упразднила двойное налогообложение с Японией.