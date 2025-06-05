Зеленський підписав закон, який оновлює перелік податкових угод у межах міжнародної конвенції MLI

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4278-IX, який оновлює перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI).

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Верховну Раду.

Документ покликаний адаптувати національне законодавство до змін у міжнародному податковому середовищі та посилити фінансову безпеку України.

Відтепер дія Конвенції MLI не поширюватиметься на угоди про уникнення подвійного оподаткування, які вже були денонсовані Україною. Серед них — договори з Білоруссю, Кубою, Сирією та російською федерацією. Таким чином, Україна офіційно виключає агресорів і країни-ізгої зі свого переліку податкових партнерів.

Натомість Конвенція діятиме щодо угод з державами, які є важливими економічними партнерами України. Це, зокрема, Австрія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати, а також нова угода з Малайзією.

Розширення дії Конвенції на ці юрисдикції сприятиме підвищенню прозорості, запобіганню зловживанням у сфері міжнародного оподаткування та глибшій інтеграції України в глобальну економіку.

Крім того, закон передбачає технічні зміни до національного законодавства у зв’язку з набранням чинності двосторонніми угодами з Катаром щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Також Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією.