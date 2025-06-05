Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,48

--0,16

EUR

47,20

--0,23

Готівковий курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,56

47,40

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський підписав закон, який оновлює перелік податкових угод у межах міжнародної конвенції MLI

Зеленський, податки
Зеленський підписав закон про MLI / Верховна Рада

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4278-IX, який оновлює перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI). 

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Верховну Раду.

Документ покликаний адаптувати національне законодавство до змін у міжнародному податковому середовищі та посилити фінансову безпеку України.

Відтепер дія Конвенції MLI не поширюватиметься на угоди про уникнення подвійного оподаткування, які вже були денонсовані Україною. Серед них — договори з Білоруссю, Кубою, Сирією та російською федерацією. Таким чином, Україна офіційно виключає агресорів і країни-ізгої зі свого переліку податкових партнерів.

Натомість Конвенція діятиме щодо угод з державами, які є важливими економічними партнерами України. Це, зокрема, Австрія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати, а також нова угода з Малайзією.

Розширення дії Конвенції на ці юрисдикції сприятиме підвищенню прозорості, запобіганню зловживанням у сфері міжнародного оподаткування та глибшій інтеграції України в глобальну економіку.

Крім того, закон передбачає технічні зміни до національного законодавства у зв’язку з набранням чинності двосторонніми угодами з Катаром щодо уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням. Також Україна скасувала подвійне оподаткування з Японією.

Автор:
Тетяна Гойденко