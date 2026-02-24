Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский присвоил бывшему главе "Укрэнерго" Брехту звание Героя Украины

Алексей Брехт
Алексей Брехт погиб на одной из подстанций 21 января. Фото: НЭК «Укрэнерго»

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главе НЭК "Укрэнерго" Алексею Брехту, погибшему на одной из подстанций.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Государства Брехта Алексея Александровича – члена правления Частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (посмертно)", – говорится в документе.

Алексей Брехт: что о нем известно

21 января погиб бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Смерть наступила от поражения током на одной из подстанций.

Алексей Брехт получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского". Профессиональную карьеру начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.

За время работы в "Укрэнерго" Брехт занимал ряд руководящих должностей: возглавлял службу перспективного развития, руководил подразделением "Научно проектный центр развития ОЭС Украины", где отвечал за техническую политику, евроинтеграцию и развитие сетей. В 2022-2024 годах входил в состав правления компании, сосредотачиваясь на вопросах эксплуатации, восстановления и модернизации системы передачи.

С 5 сентября   2024 года   наблюдательный совет "Укрэнерго"   назначила Алексея Брехта   исполняющим обязанности председателя правления компании вместо уволенного Владимира Кудрицкого.

В июне 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго"   выбрала головой   правления компании Виталия Зайченко.

Автор:
Светлана Манько