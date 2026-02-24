- Категория
Зеленский присвоил бывшему главе "Укрэнерго" Брехту звание Героя Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины бывшему главе НЭК "Укрэнерго" Алексею Брехту, погибшему на одной из подстанций.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
"Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена Государства Брехта Алексея Александровича – члена правления Частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (посмертно)", – говорится в документе.
Алексей Брехт: что о нем известно
21 января погиб бывший руководитель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Смерть наступила от поражения током на одной из подстанций.
Алексей Брехт получил инженерное образование по специальности "Электрические станции" в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт им. И.Сикорского". Профессиональную карьеру начал в 1999 году в Киевской ГАЭС.
За время работы в "Укрэнерго" Брехт занимал ряд руководящих должностей: возглавлял службу перспективного развития, руководил подразделением "Научно проектный центр развития ОЭС Украины", где отвечал за техническую политику, евроинтеграцию и развитие сетей. В 2022-2024 годах входил в состав правления компании, сосредотачиваясь на вопросах эксплуатации, восстановления и модернизации системы передачи.
С 5 сентября 2024 года наблюдательный совет "Укрэнерго" назначила Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления компании вместо уволенного Владимира Кудрицкого.
В июне 2025 года наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго" выбрала головой правления компании Виталия Зайченко.