Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,40

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Зеленський присвоїв колишньому голові "Укренерго" Брехту звання Героя України

Олексій Брехт
Олексій Брехт загинув на одній з підстанцій 21 січня. Фото: НЕК «Укренерго»

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України колишньому голові НЕК "Укренерго" Олексію Брехту, який загинув на одній з підстанцій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Офісу президента. 

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (посмертно)", – йдеться у документі.

Олексій Брехт: що про нього відомо

21 січня загинув колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Смерть настала від ураження струмом на одній з підстанцій.

Олексій Брехт здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського". Професійну кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

За час роботи в "Укренерго" Брехт обіймав низку керівних посад: очолював службу перспективного розвитку, керував підрозділом "Науково-проєктний центр розвитку ОЕС України", де відповідав за технічну політику, євроінтеграцію та розвиток мереж. У 2022–2024 роках входив до складу правління компанії, зосереджуючись на питаннях експлуатації, відновлення та модернізації системи передачі.

З 5 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії замість звільненого Володимира Кудрицького.

У червні 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії Віталія Зайченка.

Автор:
Світлана Манько