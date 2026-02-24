Зеленський присвоїв колишньому голові "Укренерго" Брехту звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України колишньому голові НЕК "Укренерго" Олексію Брехту, який загинув на одній з підстанцій.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указі, який опублікований на сайті Офісу президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Брехту Олексію Олександровичу – члену правління Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" (посмертно)", – йдеться у документі.

Олексій Брехт: що про нього відомо

21 січня загинув колишній керівник НЕК "Укренерго" Олексій Брехт. Смерть настала від ураження струмом на одній з підстанцій.

Олексій Брехт здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського". Професійну кар'єру розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.

За час роботи в "Укренерго" Брехт обіймав низку керівних посад: очолював службу перспективного розвитку, керував підрозділом "Науково-проєктний центр розвитку ОЕС України", де відповідав за технічну політику, євроінтеграцію та розвиток мереж. У 2022–2024 роках входив до складу правління компанії, зосереджуючись на питаннях експлуатації, відновлення та модернізації системи передачі.

З 5 вересня 2024 року наглядова рада "Укренерго" призначила Олексія Брехта виконувачем обов'язків голови правління компанії замість звільненого Володимира Кудрицького.

У червні 2025 року наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала головою правління компанії Віталія Зайченка.