Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против лиц и компаний, поддерживающих российскую оккупацию украинских территорий. В один из пакетов вошли 27 физических и 11 юридических лиц, в том числе представители оккупационных властей, российские чиновники и структуры "Ростехнадзора".

Как пишет Dilo, об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующие указы №1134/2026 и №1135/2026 были опубликованы на сайте главы государства.

Первый санкционный пакет касается людей и организаций, действующих в интересах России на временно оккупированных территориях Украины. Среди них подконтрольны России депутаты горсоветов Керчи и Алушты, российские чиновники, которые, по данным ОП, передают оккупантам дроны и технику, а также структуры, причастные к оккупации Запорожской АЭС, в частности, незаконно созданные Донецкое, Запорожское, Луганское, Херсонское и Крымское управление "Ростехнадзора".

Отдельным пакетом продлили санкции и ввели новые против причастных к похищению украинской агропродукции и распространению российской пропаганды.

Под санкции попали ООО "Пикаба", компания "Черноморнефтегаз Добыча", зарегистрированная в оккупированном Симферополе, так называемое министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций "ЛНР", а также благотворительный фонд "К Победе вместе".

Украина также продлила санкции против ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство", которые входят в медиахолдинг "Новости" и распространяют российскую пропаганду.

Ранее Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО по санкциям против семи судов российского теневого флота и шести россиян, причастных к принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.