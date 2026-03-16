Железнодорожники возобновили отопление и коммуникации для жителей почти 750 домов Киева

В течение января и февраля 2026 специалисты железной дороги выполнили ремонтные работы в 748 жилых домах Киева. Основное внимание было уделено восстановлению систем отопления, водоснабжения и канализации после массированных ракетных и дроновых атак противника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

География работ

Бригады работали по всем районам столицы. Распределение восстановленных объектов по районам:

Печерский район - 246 домов;

Соломенский район - 194 дома;

Днепровский район - 149 домов.

В периоды максимальной погрузки к работам в одну смену привлекали 260 работников. Среди них были строители, путейщики, мостовики, вагонщики, локомотивщики и другие специалисты железнодорожной отрасли.

Список выполненных работ

Для возобновления функционирования сетей специалисты выполнили следующие операции:

запуск и наполнение систем отопления;

ремонт канализационных сетей;

гидравлические испытания трубопроводов;

замена участков труб водоснабжения и теплосетей;

прочистка стояков и магистральных труб;

замена секций радиаторов и изоляция трубопроводов

После завершения технических этапов состояние сетей проверялось совместно с представителями городских жилищных служб.

Государственная поддержка специалистов

За работу по ликвидации последствий ударов правительство установило дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен для железнодорожников. Это касается как участников ремонтных работ в жилых домах, так и тех, кто восстанавливает железнодорожную инфраструктуру.

"Этой зимой железнодорожники сделали чрезвычайно много для жителей Киева — возвращали тепло и воду в дома людей после вражеских ударов. Работали быстро, профессионально и часто в очень сложных условиях. Мы благодарны каждому из них за эту работу и поэтому государство выделяет всем, кто участвовал в ремонтных работах, дополнительную выплату от 20 тысяч гривен. железную дорогу после атак врага во всех регионах страны", - отметил вице-премьер-министр из Алексей Кулеба.

На текущий момент выплаты за январь уже получили более тысячи сотрудников компании.

Напомним, Кабмин направил 246,4 млн грн на финансовую помощь специалистам аварийно-восстановительных бригад, занимавшихся стабилизацией энергосистемы в январе.