Читати українською
Железнодорожники возобновили отопление и коммуникации для жителей почти 750 домов Киева
В течение января и февраля 2026 специалисты железной дороги выполнили ремонтные работы в 748 жилых домах Киева. Основное внимание было уделено восстановлению систем отопления, водоснабжения и канализации после массированных ракетных и дроновых атак противника.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
География работ
Бригады работали по всем районам столицы. Распределение восстановленных объектов по районам:
- Печерский район - 246 домов;
- Соломенский район - 194 дома;
- Днепровский район - 149 домов.
В периоды максимальной погрузки к работам в одну смену привлекали 260 работников. Среди них были строители, путейщики, мостовики, вагонщики, локомотивщики и другие специалисты железнодорожной отрасли.
Список выполненных работ
Для возобновления функционирования сетей специалисты выполнили следующие операции:
- запуск и наполнение систем отопления;
- ремонт канализационных сетей;
- гидравлические испытания трубопроводов;
- замена участков труб водоснабжения и теплосетей;
- прочистка стояков и магистральных труб;
- замена секций радиаторов и изоляция трубопроводов
После завершения технических этапов состояние сетей проверялось совместно с представителями городских жилищных служб.
Государственная поддержка специалистов
За работу по ликвидации последствий ударов правительство установило дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен для железнодорожников. Это касается как участников ремонтных работ в жилых домах, так и тех, кто восстанавливает железнодорожную инфраструктуру.
"Этой зимой железнодорожники сделали чрезвычайно много для жителей Киева — возвращали тепло и воду в дома людей после вражеских ударов. Работали быстро, профессионально и часто в очень сложных условиях. Мы благодарны каждому из них за эту работу и поэтому государство выделяет всем, кто участвовал в ремонтных работах, дополнительную выплату от 20 тысяч гривен. железную дорогу после атак врага во всех регионах страны", - отметил вице-премьер-министр из Алексей Кулеба.
На текущий момент выплаты за январь уже получили более тысячи сотрудников компании.
Напомним, Кабмин направил 246,4 млн грн на финансовую помощь специалистам аварийно-восстановительных бригад, занимавшихся стабилизацией энергосистемы в январе.