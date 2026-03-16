Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Железнодорожники возобновили отопление и коммуникации для жителей почти 750 домов Киева

ремонт отопления, работник Укрзализныци
Железнодорожники работали на 748 объектах в разных районах столицы / Министерство развития общин и территорий Украины

В течение января и февраля 2026 специалисты железной дороги выполнили ремонтные работы в 748 жилых домах Киева. Основное внимание было уделено восстановлению систем отопления, водоснабжения и канализации после массированных ракетных и дроновых атак противника.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

География работ

Бригады работали по всем районам столицы. Распределение восстановленных объектов по районам:

  • Печерский район - 246 домов;
  • Соломенский район - 194 дома;
  • Днепровский район - 149 домов.

В периоды максимальной погрузки к работам в одну смену привлекали 260 работников. Среди них были строители, путейщики, мостовики, вагонщики, локомотивщики и другие специалисты железнодорожной отрасли.

Список выполненных работ

Для возобновления функционирования сетей специалисты выполнили следующие операции:

  • запуск и наполнение систем отопления;
  • ремонт канализационных сетей;
  • гидравлические испытания трубопроводов;
  • замена участков труб водоснабжения и теплосетей;
  • прочистка стояков и магистральных труб;
  • замена секций радиаторов и изоляция трубопроводов

После завершения технических этапов состояние сетей проверялось совместно с представителями городских жилищных служб.

Фото 2 — Железнодорожники возобновили отопление и коммуникации для жителей почти 750 домов Киева
Железнодорожники присоединились к возобновлению коммуникаций в Киеве

Государственная поддержка специалистов

За работу по ликвидации последствий ударов правительство установило дополнительную выплату в размере 20 тысяч гривен для железнодорожников. Это касается как участников ремонтных работ в жилых домах, так и тех, кто восстанавливает железнодорожную инфраструктуру.

"Этой зимой железнодорожники сделали чрезвычайно много для жителей Киева — возвращали тепло и воду в дома людей после вражеских ударов. Работали быстро, профессионально и часто в очень сложных условиях. Мы благодарны каждому из них за эту работу и поэтому государство выделяет всем, кто участвовал в ремонтных работах, дополнительную выплату от 20 тысяч гривен. железную дорогу после атак врага во всех регионах страны", - отметил вице-премьер-министр из Алексей Кулеба.

На текущий момент выплаты за январь уже получили более тысячи сотрудников компании.

Напомним, Кабмин направил 246,4 млн грн на финансовую помощь специалистам аварийно-восстановительных бригад, занимавшихся стабилизацией энергосистемы в январе.

Автор:
Татьяна Ковальчук