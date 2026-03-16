Залізничники відновили опалення і комунікації для мешканців майже 750 будинків Києва

Протягом січня та лютого 2026 року фахівці залізниці виконали ремонтні роботи у 748 житлових будинках Києва. Основна увага була приділена відновленню систем опалення, водопостачання та каналізації після масованих ракетних та дронових атак ворога.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Географія робіт

Бригади працювали в усіх районах столиці. Розподіл відновлених об’єктів за районами:

Печерський район — 246 будинків;

Солом’янський район — 194 будинки;

Дніпровський район — 149 будинків.

У періоди максимального навантаження до робіт в одну зміну залучали 260 працівників. Серед них були будівельники, колійники, мостовики, вагонники, локомотивники та інші фахівці залізничної галузі.

Перелік виконаних робіт

Для відновлення функціонування мереж фахівці виконали наступні операції:

запуск та наповнення систем опалення;

ремонт каналізаційних мереж;

гідравлічні випробування трубопроводів;

заміна ділянок труб водопостачання та тепломереж;

прочищення стояків і магістральних труб;

заміна секцій радіаторів та ізоляція трубопроводів.

Після завершення технічних етапів стан мереж перевіряли спільно з представниками міських житлових служб.

Залізничники долучилися до відновлення комунікацій у Києві



Державна підтримка фахівців

За роботу з ліквідації наслідків ударів уряд встановив додаткову виплату у розмірі 20 тисяч гривень для залізничників. Це стосується як учасників ремонтних робіт у житлових будинках, так і тих, хто відновлює залізничну інфраструктуру.

"Цієї зими залізничники зробили надзвичайно багато для мешканців Києва — повертали тепло і воду в домівки людей після ворожих ударів. Працювали швидко, професійно і часто в дуже складних умовах. Ми вдячні кожному з них за цю роботу і тому держава виділяє усім, хто брав участь у ремонтних роботах, додаткову виплату у 20 тисяч гривень. Це стосується також і залізничників, які щоденно відновлюють залізницю після атак ворога в усіх регіонах країни ", — зазначив віцепрем’єр-міністр з Олексій Кулеба.

На поточний момент виплати за січень вже отримали понад тисяча працівників компанії.

Нагадаємо, Кабмін спрямував 246,4 млн грн на фінансову допомогу спеціалістам аварійно-відновлювальних бригад, які займалися стабілізацією енергосистеми у січні.