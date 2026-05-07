Земельные аукционы принесли 10 млрд грн за пять лет: Житомирщина возглавила рейтинг самых дорогих сделок

Земельные аукционы принесли 10 млрд грн за пять лет / Freepik

С 2021 года стоимость сделок по результатам земельных аукционов в государственной системе "Прозорро.Продажи" составила 10 млрд грн. Эта сумма включает совокупную цену продаж и ежегодной аренды участков. Самая высокая цена за продажу одного участка зафиксирована в Житомирской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Самые дорогие лоты и лидеры торгов

Житомирский городской совет реализовал 1 га земли рекреационного назначения за 106 млн грн - это самый высокий показатель. В сегменте аренды лидером является Земельный банк, через аукцион передавший 4000 га в Кировоградской области. Победитель торгов будет ежегодно платить за эту землю более 65,5 млн грн.

"Земельные торги... показали главное: когда доступ к активам открыт, а правила одинаковы для всех, земля начинает работать эффективнее... система дает прозрачность на каждом этапе", - отметил замминистра Денис Башлык. СЕО "Прозорро.Продажи" Сергей Бут добавил, что это направление входит в пятерку крупнейших по уровню дохода в системе, а конкуренция за отдельные лоты превышает 50 участников.

Статистика и типы земель

За все время реализовано 37 тыс. участков. Две трети аукционов касались сельскохозяйственных земель. Структура торгов по назначению:

  • сельскохозяйственные земли - 28,3 тыс. торгов;
  • общественная застройка – 3,1 тыс. торгов;
  • промышленность, транспорт и связь – 2,2 тыс. торгов;
  • водный фонд - 1,8 тыс. торгов;
  • жилая застройка – 1,1 тыс. торгов.

Продажа государственных и коммунальных сельхозземель остается запрещенной согласно законодательству.

Лидеры аренды

Лидером по сумме от субаренды является Земельный банк, обеспечивший ежегодные поступления в размере почти 1,1 млрд грн. Среди общин по количеству привлеченных средств от аренды сельхозучастков лидируют:

  • Буринская община (Сумская область) - 36 млн грн в год;
  • Окнянская община (Одесская область) - 30,6 млн грн в год.

Напомним, в течение января-марта 2026 года аграрии уплатили более 557 млн грн за второй год пользования государственными сельскохозяйственными землями. Общая сумма годовой субарендной платы, поступившей в бюджет с момента запуска проекта, превысила 1,34 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук