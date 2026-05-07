Земельні аукціони принесли 10 млрд грн за п’ять років: Житомирщина очолила рейтинг найдорожчих угод

З 2021 року вартість угод за результатами земельних аукціонів у державній системі "Прозорро.Продажі" сягнула 10 млрд грн. Ця сума включає сукупну ціну продажу та щорічної оренди ділянок. Найвищу ціну за продаж однієї ділянки зафіксовано на Житомирщині.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Найдорожчі лоти та лідери торгів

Житомирська міська рада реалізувала 1 га землі рекреаційного призначення за 106 млн грн — це найвищий показник. У сегменті оренди лідером є Земельний банк, який через аукціон передав 4000 га у Кіровоградській області. Переможець торгів щорічно сплачуватиме за цю землю понад 65,5 млн грн.

"Земельні торги... показали головне: коли доступ до активів відкритий, а правила однакові для всіх, земля починає працювати ефективніше... система дає прозорість на кожному етапі", — зазначив заступник міністра Денис Башлик. СЕО "Прозорро.Продажі" Сергій Бут додав, що цей напрям входить до п'ятірки найбільших за рівнем доходу в системі, а конкуренція за окремі лоти перевищує 50 учасників.

Статистика та типи земель

За весь час реалізовано 37 тис. ділянок. Дві третини аукціонів стосувалися сільськогосподарських земель. Структура торгів за призначенням:

сільськогосподарські землі — 28,3 тис. торгів;

громадська забудова — 3,1 тис. торгів;

промисловість, транспорт та зв'язок — 2,2 тис. торгів;

водний фонд — 1,8 тис. торгів;

житлова забудова — 1,1 тис. торгів.

Продаж державних та комунальних сільгоспземель залишається забороненим згідно із законодавством.

Лідери оренди

Лідером за сумою від суборенди є Земельний банк, який забезпечив щорічні надходження у розмірі майже 1,1 млрд грн. Серед громад за кількістю залучених коштів від оренди сільгоспділянок лідирують:

Буринська громада (Сумська область) — 36 млн грн на рік;

Окнянська громада (Одеська область) — 30,6 млн грн на рік.

Нагадаємо, протягом січня-березня 2026 року аграрії сплатили понад 557 млн грн за другий рік користування державними сільськогосподарськими землями. Загальна сума річної суборендної плати, що надійшла до бюджету з моменту запуску проєкту, перевищила 1,34 млрд грн.