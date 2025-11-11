Жена основателя Alibaba купила бывшее посольство Италии в Лондоне за 25,6 млн долларов

Семья китайского предпринимателя Джека Ма, основателя и председателя совета директоров компании Alibaba, пополнила свой портфель международной недвижимости. Речь идет о приобретении лондонского особняка, ранее служившего посольством Италии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Кэти Ин Чжан, жена миллиардера, купила дом в престижном районе Белгравия минувшей осенью за 19,5 миллионов фунтов стерлингов ( $ 25,6 млн), согласно данным Земельного реестра. Эта недвижимость дополняет огромный международный портфель семьи, которая большую часть времени проводит за пределами Китая после того, как в 2020 году Джек Ма попал в "немилость" чиновников КНР.

Китайский миллиардер Джек Ма.

История особняка и его особенности

Городской дом, являющийся памятником архитектуры II степени, имеет богатую историю. В 1920-х годах он использовался как посольство Италии, а также функционировал как офис итальянского оборонительного атташе. Согласно маркетинговым материалам, особняк площадью 7 948 квадратных футов позже был переоборудован под жилой дом. Среди его особенностей: шесть спален, кинотеатр и лифт.

По данным LonRes, поставщика данных, отслеживающего рынок элитного жилья, эта цена совершила сделку 34-й самой дорогой продажей в Лондоне в прошлом году, что ставит ее в топ-0,4% элитных сделок за 2024 год.

Продажа особняка вызвала шквал спекуляций в отношении личности покупателя. Агент по продажам Beauchamp Estates в прошлом году лишь отметил, что клиента привлекло "престижное расположение" и "высокий уровень безопасности". Имя покупателя – Кэти Ин Чжан – было раскрыто благодаря документу, предоставленному организацией журналистских расследований SourceMaterial.

Мировые технологические гиганты часто стремятся сохранить анонимность своих больших затрат, поэтому многие сделки с недвижимостью проходят через анонимные подставные компании, зарегистрированные, например, на Британских Виргинских островах.

Недвижимость семьи Ма

По данным FT, семья Ма уже имеет в своей коллекции:

три смежных торговых дома в Сингапуре, купленные Чжан в прошлом году за около 45 миллионов сингапурских долларов;

шато и виноградники во Франции, приобретенные через гонконгскую компанию;

роскошный дом на пике Виктория в Гонконге, купленный в 2015 году, когда-то принадлежавший правительству Бельгии;

земельный участок площадью 28 100 акров (примерно 11 371,39 га ) в горах Адирондак (Нью-Йорк), приобретенный в 2015 году.

Напомним, в сентябре акции Alibaba поднялись до самого высокого уровня за почти четыре года после того, как компания обнародовала планы по увеличению расходов на искусственный интеллект сверх начальной цели в 50 миллиардов долларов, присоединившись к глобальной гонке технологических прорывов.