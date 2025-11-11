Запланована подія 2

Дружина засновника Alibaba купила колишнє посольство Італії в Лондоні за 25,6 млн доларів

будинок родини Джека Ма в Лондоні
Дружина Джека Ма купила колишнє посольство Італії в Лондоні. Фото: Beauchamp Estates / Facebook

Родина китайського підприємця Джека Ма — засновника та голови ради директорів компанії Alibaba — поповнила свій портфель міжнародної нерухомості. Йдеться про придбання лондонського особняка, який раніше служив посольством Італії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Кеті Їн Чжан, дружина мільярдера, купила будинок у престижному районі Белгравія минулої осені за 19,5 мільйонів фунтів стерлінгів ($25,6 млн), згідно з даними Земельного реєстру. Ця нерухомість доповнює величезний міжнародний портфель родини, яка більшу частину часу проводить за межами Китаю після того, як у 2020 році Джек Ма потрапив у "немилість" високопосадовців КНР.

Фото 2 — Дружина засновника Alibaba купила колишнє посольство Італії в Лондоні за 25,6 млн доларів
Китайський мільярдер Джек Ма. Фото: Вікіпедія

Історія особняка та його особливості

Міський будинок, що є пам'яткою архітектури II ступеня, має багату історію. У 1920-х роках він використовувався як посольство Італії, а також функціонував як офіс італійського оборонного аташе. Згідно з маркетинговими матеріалами, особняк площею 7 948 квадратних футів пізніше був переобладнаний під житловий будинок. Серед його особливостей:шість спалень, кінотеатр та ліфт.

За даними LonRes, постачальника даних, який відстежує ринок елітного житла, ця ціна зробила угоду 34-м найдорожчим продажем у Лондоні минулого року, що ставить її у топ-0,4% елітних угод за 2024 рік.

Продаж особняка викликав шквал спекуляцій щодо особи покупця. Агент з продажу Beauchamp Estates минулого року лише зазначив, що клієнта привабило "престижне розташування" та "високий рівень безпеки". Ім'я покупця — Кеті Їн Чжан — було розкрито завдяки документу, наданому організацією журналістських розслідувань SourceMaterial.

Світові технологічні гіганти часто прагнуть зберегти анонімність своїх великих витрат, тому багато їхніх угод з нерухомістю проходять через анонімні підставні компанії, зареєстровані, наприклад, на Британських Віргінських островах.

Нерухомість родини Ма

За даними  FT, родина Ма вже має у своїй колекції:

  • три суміжні торгові будинки в Сінгапурі, куплені Чжан минулого року за близько 45 мільйонів сінгапурських доларів; 
  • шато та виноградники у Франції, придбані через гонконгську компанію; 
  • розкішний будинок на піку Вікторія у Гонконзі, куплений у 2015 році, який колись належав уряду Бельгії; 
  • земельну ділянку площею 28 100 акрів (приблизно 11 371,39 га) у горах Адірондак (Нью-Йорк), придбану у 2015 році.

Нагадаємо, у вересні акції Alibaba піднялися до найвищого рівня за майже чотири роки після того, як компанія оприлюднила плани щодо збільшення витрат на штучний інтелект понад початкову ціль у 50 мільярдів доларів, приєднавшись до глобальної гонки технологічних проривів.

Автор:
Тетяна Ковальчук