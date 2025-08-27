Женщины-депутатки местных советов теперь могут уезжать за границу: кого касается

27 августа правительство приняло важное решение, позволяющее женщинам-депутаткам местных советов беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Это решение касается депутатов, работающих на общественных началах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию премьер-министра Юлии Свириденко.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли уехать - чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых составлять мандат", - отметила Свириденко.

Новое решение устраняет эти барьеры, позволяя женщинам-депутаткам оставаться активными и эффективно помогать своим общинам.

Изменения касаются депутатов всех уровней советов, за исключением получающих заработную плату за свою работу в органах местного самоуправления.

Обновлено в 16:35

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко дал разъяснение об условиях пересечения государственной границы женщинами-депутатками местных советов.

"Депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета – это неоплачиваемая деятельность. Законодательство не запрещает работать на других работах, в частности тех, которые не связаны с органами местного самоуправления. Например, депутат местного совета может быть учительницей или врачом. В таком случае она может пересекать границу", - объяснил он.

Клименко отметил, если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – то выезд за границу по-прежнему возможен исключительно в рамках служебной командировки.

По его словам, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки списков лиц, определенных в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57. В дальнейшем, во время кадровых изменений, такая информация должна подаваться в ГНСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения.

Ранее сообщалось, что в странские мужчины в возрасте 18-22 лет могут выехать за границу только при условии, что имеют не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.