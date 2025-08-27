- Категорія
Жінки-депутатки місцевих рад тепер можуть виїжджати за кордон: кого стосується
27 серпня уряд ухвалив важливе рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Це рішення стосується депутаток, які працюють на громадських засадах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.
"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — зазначила Свириденко.
Нове рішення усуває ці бар’єри, дозволяючи жінкам-депутаткам залишатися активними та ефективно допомагати своїм громадам.
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
Раніше повідомлялося, що українські чоловіки віком 18–22 років можуть виїхати за кордон лише за умови, що мають не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.