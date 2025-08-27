Жінки-депутатки місцевих рад тепер можуть виїжджати за кордон: кого стосується

27 серпня уряд ухвалив важливе рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Це рішення стосується депутаток, які працюють на громадських засадах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — зазначила Свириденко.

Нове рішення усуває ці бар’єри, дозволяючи жінкам-депутаткам залишатися активними та ефективно допомагати своїм громадам.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

