Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Готівковий курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,35

48,19

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Жінки-депутатки місцевих рад тепер можуть виїжджати за кордон: кого стосується

Юлія Свириденко
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

27 серпня уряд ухвалив важливе рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Це рішення стосується депутаток, які працюють на громадських засадах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати — щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", — зазначила Свириденко.

Нове рішення усуває ці бар’єри, дозволяючи жінкам-депутаткам залишатися активними та ефективно допомагати своїм громадам.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, за винятком тих, хто отримує заробітну плату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялося, що українські чоловіки віком 18–22 років можуть виїхати за кордон лише за умови, що мають не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Автор:
Тетяна Ковальчук