Зерновые проселы, масличные выросли: в октябре Украина экспортировала 3,05 млн тонн агропродукции

В октябре 2026 года Украина экспортировала 3,05 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (по товарным позициям 1–24 УКТ ВЭД затаможенного товара). Это на 0,6% больше по сравнению с сентябрьскими показателями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на мониторинг Украинского клуба аграрного бизнеса (UCAB Survey).

Общие объемы экспорта остались почти на уровне предыдущего месяца, однако изменилась структура отгрузок: спад поставок зерна перекрыл рост отгрузок масличных культур и продуктов их переработки. Четыре основных группы - зерновые, масличные, масла и жмыхи - обеспечили в октябре около 87,3% общего объема.

Как изменились поставки за основными культурами

Наибольшую долю сформировали зерновые культуры — 1,32 миллиона тонн, что на 10,9% меньше результата сентября. В частности, экспорт пшеницы сократился на 9,5% (до 990,4 тысяч тонн), кукурузы — на 8% (до 282,4 тысяч тонн), а ячменя упал на 45,3% (до 43,9 тысяч тонн).

Поставки масличных культур увеличились на 16,3% — до 574,9 тысячи тонн:

экспорт сои вырос в 3,4 раза – до 123,8 тысячи тонн;

отгрузки подсолнечника увеличились в 3,7 раза – до 61,7 тысячи тонн;

поставки рапса составили 378,4 тысяч тонн, что на 11,7% меньше, чем в сентябре.

Экспорт растительных масел в октябре составил 358,0 тысяч тонн (+10,7% к сентябрю). Рост произошел благодаря экспорту подсолнечного масла, который вырос на 76,4% — до 258,7 тысяч тонн. В то же время поставки соевого масла увеличились на 21% (до 26,9 тысяч тонн), а рапсового — сократились на 53,2% (до 72,3 тысяч тонн).

Сегмент жмыха масличных культур также показал прирост на 19,4% — до 409,9 тысяч тонн. Экспорт подсолнечного жмыха вырос на 15% (до 328,1 тысячи тонн), а соевого — увеличился на 41% (до 81,8 тысячи тонн).

Напомним, ранее сообщалось, что экспорт зерна по железной дороге в октябре вырос на 22% по сравнению с сентябрем. За первые 14 суток по железной дороге экспортировали 475 тыс. тонн зерновых — на 22% больше, чем за аналогичный период сентября.