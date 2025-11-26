"Зимний щит": Германия немедленно предоставляет €170 млн на инфраструктуру Украины – Мерц

Германия усиливает поддержку Украины, оказывая военную помощь в больших объемах и выделяя 170 млн. евро немедленной зимней помощи. Этот шаг должен стать четким сигналом для Путина о том, что он не сможет добиться успеха в войне против Украины.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду в речи в Бундестаге во время дебатов по бюджету на 2026 год.

По словам Мерца, поддержка Украины в бюджете ФРГ на 2026 год останется на высоком уровне.

Он отметил, что учитывая последние события, эта сумма была увеличена еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму поддержки до 11,5 миллиарда евро.

Кроме того, политик объявил о немедленном выделении 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки.

"Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько это будет необходимо. И мы хотим сделать замороженные российские активы доступными именно для этого. Путин должен осознать, что у него нет никакого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка", - подчеркнул канцлер.

Мерц также приветствовал усилия США по завершению войны, но подчеркнул, что Украина и Европа не хотят мира из-за капитуляции и не воспримут переговоры за их спиной, и повторил, что война может закончиться уже завтра, если Россия прекратит свое незаконное с точки зрения международного права нападение и уведет свои войска с чужой территории.

Напомним, Европейский Союз в сотрудничестве с Данией, Германией, Францией и Литвой официально запустил проект EU4Reconstruction в рамках инициативы Team Europe. Эта инициатива, направленная на поддержку восстановления Украины, имеет бюджет в 37,5 млн евро и продлится до 30 июня 2028 года.