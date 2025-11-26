Запланована подія 2

"Зимовий щит": Німеччина негайно надає €170 млн на інфраструктуру України - Мерц

Фрідріх Мерц
За словами Фрідріха Мерца, загальний пакет допомоги на 2026 рік збільшено на €3 млрд. / Shutterstock

Німеччина посилює підтримку України, надаючи військову допомогу в більших обсягах та виділяючи 170 млн євро негайної зимової допомоги. Цей крок має стати чітким сигналом для Путіна про те, що він не зможе досягти успіху у війні проти України.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це оголосив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у середу в промові в Бундестазі під час дебатів щодо бюджету на 2026 рік.

За словами Мерца, підтримка України в бюджеті ФРН на 2026 рік залишиться на високому рівні.

Він зазначив, що з огляду на останні події ця сума була збільшена ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму підтримки до 11,5 мільярда євро.

Крім того, політик оголосив про негайне виділення 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання.  

"Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки це буде необхідно. І ми хочемо зробити заморожені російські активи доступними саме для цього. Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку", - підкреслив канцлер.

Мерц також привітав зусилля США щодо завершення війни, але наголосив, що Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймуть переговори за їхньою спиною.

Канцлер повторив, що війна може закінчитися вже завтра, якщо Росія припинить свій незаконний з погляду міжнародного права напад і відведе свої війська з чужої території.

Нагадаємо Європейський Союз у співпраці з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою, офіційно запустив проєкт EU4Reconstruction у межах ініціативи Team Europe. Ця ініціатива, спрямована на підтримку відновлення України, має бюджет у 37,5 млн євро і триватиме до 30 червня 2028 року.

Автор:
Тетяна Бесараб