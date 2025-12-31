"Зимняя поддержка" сколько украинцев подали заявку на выплату тысячи гривен

В рамках программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает выплату 1000 грн, заявки подали рекордные 18 млн украинцев — в прошлом году эта цифра составила 14,4 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Наибольшее количество заявок отмечается. 14,3 млн — оформлена онлайн через приложение "Дія", среди них 3,3 млн заявок на детей и всем помощь уже начислена.

Еще 1,9 млн заявок подали в отделениях "Укрпочты", из них 124 тыс. на детей – выплаты по этим заявкам продолжаются.

Подавшие заявку с 16 декабря начнут получать помощь в начале января 2026-го. Как только денежные средства будут начислены, поступит SMS-сообщение.

Почти 2 млн получателей пенсий и социальных выплат через "Укрпочту" получили "зимнюю тысячу" на специальный счет вместе с регулярными выплатами.

Денежные средства, полученные на карточку "Национальный кэшбэк" через "Дію", нужно использовать до 30 июня 2026 года. На сегодня через такую карточку украинцы провели платежи на сумму свыше 8,5 млрд грн.

Получатели помощи через "Укрпочту" — как те, кому выплата сформирована автоматически, так и самостоятельно оформлявшая заявку в отделениях — смогут потратить тысячу к концу февраля 2026 года.

Как использовать средства?

Деньги можно использовать до конца июня следующего года на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств;

покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных);

книги;

благотворительные взносы или почтовые услуги.

Также средства позволили использовать в продуктовых сетях, что значительно расширяет область их применения.