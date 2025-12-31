"Зимова підтримка" скільки українців подали заявку на виплату тисячі гривень

У межах програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплату 1000 грн, заявки подали рекордні 18 млн українців — торік ця цифра становила 14,4 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що найбільша кількість заявок — 14,3 млн — оформлена онлайн через застосунок "Дія", серед них 3,3 млн заявок на дітей, і всім допомога вже нарахована.

Ще 1,9 млн заявок подали у відділеннях "Укрпошти", з них 124 тис. на дітей — виплати за цими заявками тривають.

Ті, хто подав заявку з 16 грудня, почнуть отримувати допомогу на початку січня 2026-го. Як тільки кошти будуть нараховані, надійде SMS-повідомлення.

Майже 2 млн отримувачів пенсій та соціальних виплат через Укрпошту отримали "зимову тисячу" на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Кошти, отримані на картку "Національний кешбек" через "Дію", потрібно використати до 30 червня 2026 року. Станом на сьогодні через таку картку українці провели платежів на суму понад 8,5 млрд грн.

Отримувачі допомоги через "Укрпошту" — як ті, кому виплату сформовано автоматично, так і ті, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях — зможуть витратити тисячу до кінця лютого 2026 року.

Як можна використати кошти?

Отримані кошти через "Дію" можна використати до кінця червня наступного року на:

оплату комунальних послуг;

придбання ліків;

купівлю продуктів українського виробництва (крім підакцизних);

книжки;

благодійні внески чи поштові послуги.

Також кошти дозволили використовувати у продуктових мережах, що значно розширює сферу їх застосування.