"Золотая карта Трампа": визу США стоимостью один миллион долларов получил только один человек

Министр торговли США Говард Лутник сообщил о результатах реализации инвестиционной иммиграционной программы, известной как "золотая карта Трампа": на сегодняшний день одобрена лишь одна заявка от иностранца. Условия программы предполагают, что заявитель должен инвестировать не менее 1 миллиона долларов для получения права на работу и проживание в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Associated Press.

Ранее представители администрации анонсировали более масштабные результаты. После запуска программы в декабре Лутник заявлял о продаже "золотых карточек" на 1,3 млрд долларов. Несмотря на существенную разницу в показателях, министр отмечает тщательный процесс отбора. По его словам, в очереди на рассмотрение находятся сотни заявок. "Они только это настроили и хотели убедиться, что сделали это идеально", - отметил он.



Программу запустили с целью привлечь в США богатых иностранцев и талантливых людей. Она официально начала действовать в декабре 2025 года. Дональд Трамп заявлял, что средства от продажи таких карт пополнят федеральный бюджет страны.

Сначала стоимость планировали установить на уровне $5 млн, назвав это "платиновой картой". Она предусматривала до 270 дней пребывания в стране без налогообложения доходов, полученных за пределами США. Эту инициативу, которую министр торговли США называл "грин-картой на стероидах", задумали как альтернативу программе EB-5.

Внедренная "золотая карточка" предусматривает получение визы США для иностранцев, которые инвестируют минимум $1 млн в бизнес страны и создают не менее 10 рабочих мест. Кроме того, требования программы включают уплату 15 000 долларов за проверку заявителя. Также предусмотрен механизм для корпораций, которые могут инвестировать 2 млн долларов в работника-иностранца с годовым взносом за обслуживание в размере 1%.

Как отмечает АР, подобные программы достаточно распространены во всем мире. Десятки стран предлагают разновидности "золотых виз" состоятельным людям, включая Великобританию, Испанию, Грецию, Мальту, Австралию, Канаду и Италию.

