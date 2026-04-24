"Золота картка Трампа": візу США вартістю один мільйон доларів отримала лише одна людина

Міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив про результати реалізації інвестиційної імміграційної програми, відомої як "золота картка Трампа": на сьогодні схвалено лише одну заявку від іноземця. Умови програми передбачають, що заявник має інвестувати щонайменше 1 мільйон доларів для отримання права на роботу та проживання в країні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Раніше представники адміністрації анонсували масштабніші результати. Після запуску програми в грудні Лутнік заявляв про продаж "золотих карток" на 1,3 млрд доларів. Попри суттєву різницю в показниках, міністр наголошує на ретельному процесі відбору. За його словами, у черзі на розгляд наразі перебувають сотні заявок. "Вони щойно це налаштували і хотіли переконатися, що зробили це ідеально", — зазначив він.



Програму запустили з метою залучити до США заможних іноземців та талановитих людей. Вона офіційно почала діяти у грудні 2025 року. Дональд Трамп заявляв, що кошти від продажу таких карток поповнять федеральний бюджет країни.

Спочатку вартість планували встановити на рівні $5 млн, назвавши це "платиновою карткою". Вона передбачала до 270 днів перебування в країні без оподаткування доходів, отриманих за межами США. Цю ініціативу, яку міністр торгівлі США називав "грін-картою на стероїдах", задумали як альтернативу програмі EB-5.

Впроваджена "золота картка" передбачає отримання візи США для іноземців, які інвестують щонайменше $1 млн у бізнес країни та створюють не менше 10 робочих місць. Крім того, вимоги програми включають сплату внеску 15 000 доларів за перевірку заявника. Також передбачено механізм для корпорацій, що можуть інвестувати 2 млн доларів на працівника-іноземця із річним внеском за обслуговування у розмірі 1%.

Як зазначає АР, подібні програми є досить поширеними у всьому світі. Десятки країн пропонують різновиди "золотих віз" заможним людям, включаючи Велику Британію, Іспанію, Грецію, Мальту, Австралію, Канаду та Італію.

