Золото дорожает на фоне ослабления доллара: цены обновили двухнедельный максимум

Цена на золото выросла до почти двухнедельного максимума после публикации экономических данных из США, которые усилили ожидания возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре. Это также повлекло за собой давление на доллар и поддержало спрос на драгоценный металл как защитный актив.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на золото?

В среду цена на золото поднялась почти до двухнедельного максимума на фоне ожиданий снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре и ослабления доллара. Спотовая цена металла выросла на 0,7% и достигла 4156,89 долларов за унцию, что является самым высоким показателем с 14 ноября. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялись на 0,4% до 4154,10 долларов за унцию.

Спотовое серебро поднялось до 51,85 доллара за унцию, платина снизилась до 1552,50 доллара, а палладий остался на уровне 1396,80 доллара.

"Ожидания понижения ставки в декабре усиливаются благодаря снисходительным заявлениям представителей ФРС и благоприятным экономическим данным, что поддерживает рост доходности золота", - отметил главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Последние данные показали, что розничные продажи в США в сентябре выросли меньше, чем ожидалось, а индекс цен производителей за год остался на уровне 2,7%, что подкрепляет ожидания рынка по смягчению монетарной политики.

Доллар затронул недельный минимум, поскольку инвесторы ожидают, что кандидат на должность главы ФРС Кевин Хассетт может направить политику в более снисходительном направлении. Это делает золото, цена которого привязана к доллару, более привлекательным для инвесторов.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США оставалась вблизи месячных минимумов, а вероятность снижения ставки ФРС в декабре оценивается в 85%.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.

Украинцы покупают золото преимущественно как инвестицию – в виде банковских слитков, инвестиционных монет или металлических счетов. Цена металла зависит от мировых котировок и курса гривны, а спред между покупкой и продажей остается достаточно высоким.

Спрос на золото особенно вырос в последние годы как надежное средство хранения средств. Вместе с тем, рынок остается нишевым, с ограниченной ликвидностью и высокими комиссиями банков.