Золото дорожчає на тлі ослаблення долара: ціни оновили двотижневий максимум

Ціна на золото зросла до майже двотижневого максимуму після публікації економічних даних зі США, які посилили очікування щодо можливого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою в грудні. Це також спричинило тиск на долар і підтримало попит на дорогоцінний метал як захисний актив.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на золото?

У середу ціна на золото піднялася до майже двотижневого максимуму на тлі очікувань зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США в грудні та ослаблення долара. Спотова ціна металу зросла на 0,7% і сягнула 4156,89 доларів за унцію, що є найвищим показником з 14 листопада. Ф'ючерси на золото з поставкою в грудні піднялися на 0,4% до 4154,10 доларів за унцію.

Спотове срібло піднялося до 51,85 долара за унцію, платина знизилася до 1552,50 долара, а паладій залишився на рівні 1396,80 долара.

"Очікування зниження ставки у грудні посилюються завдяки поблажливим заявам представників ФРС та сприятливим економічним даним, що підтримує зростання дохідності золота", – зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Останні дані показали, що роздрібні продажі в США у вересні зросли менше, ніж очікувалося, а індекс цін виробників за рік залишився на рівні 2,7%, що підкріплює очікування ринку щодо пом’якшення монетарної політики.

Долар торкнувся тижневого мінімуму, оскільки інвестори очікують, що кандидат на посаду голови ФРС Кевін Хассетт може спрямувати політику в більш поблажливому напрямку. Це робить золото, ціна якого прив’язана до долара, більш привабливим для інвесторів.

Доходність 10-річних казначейських облігацій США залишалася поблизу місячних мінімумів, а ймовірність зниження ставки ФРС у грудні оцінюється на 85%.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.

Українці купують золото переважно як інвестицію — у вигляді банківських зливків, інвестиційних монет або металевих рахунків. Ціна металу залежить від світових котирувань і курсу гривні, а спред між купівлею та продажем залишається досить високим.

Попит на золото особливо зріс останніми роками як надійний засіб збереження коштів. Разом із тим ринок залишається нішевим, із обмеженою ліквідністю та високими комісіями банків.