Золото дорожает на фоне валютной и монетарной неопределенности

Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара. Инвесторы с нетерпением ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке и внимательно наблюдают за развитием торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Об этом сообщает Reuters.

Какие цены на золото

Спотовая цена на золото повысилась на 0,6%, достигнув 3259,29 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США выросли на 0,8%, до 3267,70 доллара.

Доллар США (.DXY ) ослаб на 0,3% по отношению к основным валютам, что сделало золото более привлекательным для инвесторов, держащих другие валюты.

"Доллар выглядит ослабленным накануне заседания ФРС на этой неделе, что позволяет золоту несколько подняться. Однако любые новости по торговому соглашению могут снова привести к увеличению волатильности", — отметил Тим Вотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

На рынке драгоценных металлов наблюдается рост цен:

спотовая цена на серебро поднялась на 1,1% , достигнув 32,33 доллара за унцию;

поднялась на , достигнув платина выросла на 0,1% , до 961,20 доллара;

выросла на , до палладий поднялся на 0,5%, до 958,38 доллара.

Рынок сосредоточится на решении ФРС

Отмечается, что на этой неделе внимание рынка будет приковано к решению Федеральной резервной системы США по монетарной политике, а также выступлениям нескольких ее должностных лиц, которые помогут трейдерам оценить будущее направление экономической политики.

Трейдеры прогнозируют снижение ставок на 80 базисных пунктов в 2025 году, начиная с июля, после того как в апреле был зафиксирован больший, чем ожидалось, прирост рабочих мест в США.

Недоходное золото традиционно служит защитой от глобальной неопределенности и инфляции и обычно преуспевает в условиях низких процентных ставок.

Президент США Трамп заявил, что не уволит Джерома Пауэлла с должности главы ФРС до истечения его срока в мае 2026 года, но вновь призвал центральный банк снизить ставки.

Также Трамп сообщил, что США ведут переговоры с несколькими странами, в том числе с Китаем, по торговым соглашениям. Его основным приоритетом является обеспечение справедливого соглашения с Пекином.

В понедельник китайские рынки остаются закрытыми на празднование Дня труда с 1 по 5 мая и возобновят торговлю 6 мая.

Напомним, 1 мая цены на золото снизились более чем на 1%, достигнув двухнедельного минимума, поскольку снижение торговой напряженности уменьшило привлекательность золота как безопасного актива. Спотовые цены на золото упали на 1,8% до 3230,24 доллара за унцию, что стало самым низким уровнем с 15 апреля.