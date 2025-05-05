Золото дорожчає на тлі валютної та монетарної невизначеності

Ціни на золото зросли на тлі ослаблення долара. Інвестори з нетерпінням чекають на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США щодо облікової ставки та уважно спостерігають за розвитком торговельних відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Про це інформує Reuters.

Які ціни на золото

Спотова ціна на золото підвищилася на 0,6%, досягнувши 3259,29 долара за унцію. Ф’ючерси на золото в США зросли на 0,8%, до 3267,70 долара.

Долар США (.DXY) ослаб на 0,3% відносно основних валют, що зробило золото більш привабливим для інвесторів, які тримають інші валюти.

"Долар виглядає ослабленим напередодні засідання ФРС цього тижня, що дозволяє золоту дещо піднятися. Проте будь-які новини щодо торговельної угоди можуть знову призвести до збільшення волатильності", - зазначив Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

На ринку дорогоцінних металів спостерігається зростання цін:

спотова ціна на срібло піднялася на 1,1% , досягнувши 32,33 долара за унцію;

піднялася на , досягнувши платина зросла на 0,1% , до 961,20 долара;

зросла на , до паладій піднявся на 0,5%, до 958,38 долара.

Ринок зосередиться на рішенні ФРС

Наголошується, що цього тижня увага ринку буде прикута до рішення Федеральної резервної системи США щодо монетарної політики, а також до виступів кількох її посадовців, які допоможуть трейдерам оцінити майбутній напрямок економічної політики.

Трейдери наразі прогнозують зниження ставок на 80 базисних пунктів у 2025 році, починаючи з липня, після того як у квітні було зафіксовано більший, ніж очікувалося, приріст робочих місць у США.

Недохідне золото традиційно служить захистом від глобальної невизначеності та інфляції і зазвичай процвітає в умовах низьких процентних ставок.

Президент США Трамп заявив, що не звільнить Джерома Пауелла з посади голови ФРС до завершення його терміну в травні 2026 року, але знову закликав центральний банк знизити ставки.

Також Трамп повідомив, що США ведуть переговори з кількома країнами, зокрема з Китаєм, щодо торговельних угод. Його основним пріоритетом є забезпечення справедливої угоди з Пекіном.

У понеділок китайські ринки залишаються закритими на святкування Дня праці з 1 по 5 травня і відновлять торгівлю 6 травня.

Нагадаємо, 1 травня, ціни на золото знизилися більш ніж на 1%, досягнувши двотижневого мінімуму, оскільки зниження торгової напруженості зменшило привабливість золота як безпечного активу. Спотові ціни на золото впали на 1,8%, до 3230,24 долара за унцію, що стало найнижчим рівнем з 15 квітня.