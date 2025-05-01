Ціни на золото досягли двотижневого мінімуму: скільки коштує дорогоцінний метал

У четвер, 1 травня, ціни на золото впали більш ніж на 1% до двотижневого мінімуму, оскільки ознаки послаблення торгової напруженості знизили привабливість зливків як безпечного активу. Спотові ціни на золото знизилися на 1,8% до 3230,24 доларів за унцію, досягнувши найнижчого рівня з 15 квітня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на золото у США втратили 2,4% до $3238,60. Індекс долара зріс на 0,5%, що зробило золото, деноміноване в доларах, дорожчим для покупців, які володіють іншими валютами.

"Існує надія, що незабаром будуть підписані деякі торгові угоди, які дозволять зберегти нижчі тарифи… цей оптимізм у поєднанні зі зміцненням долара чинить тиск на золото", — сказав аналітик UBS Джованні Стауново.

Президент США Дональд Трамп заявив 30 квітня, що торгові угоди можливі з Індією, Японією та Південною Кореєю. Він також сказав, що є дуже хороші шанси на угоду з Китаєм.

Золото вважається засобом захисту від політичних та фінансових потрясінь, минулого тижня ненадовго досягло позначки 3500 доларів. Аналітики прогнозують, що середньорічна ціна на золото перевищить 3000 доларів.

Спотові ціни на срібло впали на 1,5% до 32,11 доларів за унцію, платина втратила 1% до 956,82 доларів, а паладій залишився на рівні 937,53 доларів.

Нагадаємо, 29 квітня ціни на золото впали, оскільки пом'якшення торговельної напруженості між США та їхніми торговими партнерами знизило привабливість дорогоцінного металу як безпечного активу. Спотове золото знизилось на 0,8% і коштує $3314,65 за унцію.