Світові ціни на золото падають: скільки коштує благородний метал

29 квітня ціни на золото впали, оскільки пом'якшення торговельної напруженості між США та їхніми торговими партнерами знизило привабливість дорогоцінного металу як безпечного активу. Спотове золото знизилось на 0,8% і коштує $3314,65 за унцію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Останнім часом ситуація з ризиками явно покращилася, оскільки учасники ринку надихнуті оптимізмом щодо того, що найгірше з торговельних протиріч може бути позаду, на тлі обнадійливої ​​риторики навколо торгових угод", - сказав стратег ринку IG Йеап Джун Ронг.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 28 квітня заявив, що кілька провідних торгових партнерів зробили "дуже хороші" пропозиції щодо уникнення мит США, і Індія, ймовірно, буде однією з перших, хто уклать угоду. Нещодавні кроки Китаю зі звільнення деяких товарів США від мит ​​у відповідь продемонстрували готовність до деескалації торгової напруженості.

Однак, на думку більшості економістів, ризики того, що світова економіка цього року скотиться в рецесію, залишаються на високому рівні. Багато хто з них стверджує, що тарифи Трампа завдали шкоди діловим настроям.

Зливки золота, що традиційно розглядаються як інструмент хеджування від політичної та фінансової нестабільності, минулого тижня зросли до історичного максимуму в 3500,05 доларів за унцію через політичну та економічну невизначеність.

"Довгострокові структурні попутні вітри цін на золото, ймовірно, збережуть загальну тенденцію до зростання, чому сприятиме можливість подальшої диверсифікації резервів серед центральних банків ринків, що розвиваються", — зазначив Ронг.

Спотові ціни на срібло знизилися на 0,6% до 32,98 доларів за унцію, платина впала на 0,2% до 984,65 доларів, а паладій втратив 0,5% до 944,34 доларів.

Нагадаємо, після рекордних піків, які були зафіксовані цього тижня, 25 квітня ціни на золото знизилися, оскільки Китай розглядає можливість припинення мит на деякі види імпорту зі США, що знижує привабливість металу як безпечного активу.