Мировые цены на золото падают: сколько стоит благородный металл

29 апреля цены на золото упали, поскольку смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами снизило привлекательность драгметалла как безопасного актива. Спотовое золото снизилось на 0,8% и стоит $3314,65 за унцию.

Об этом сообщает агентство R euters.

"В последнее время ситуация с рисками явно улучшилась, поскольку участники рынка вдохновлены оптимизмом по поводу того, что худшее из торговых противоречий может быть позади, на фоне обнадеживающей риторики вокруг торговых соглашений", — сказал стратег рынка IG Йеап Джун Ронг.

Министр финансов США Скотт Бессент 28 апреля заявил, что несколько ведущих торговых партнеров сделали "очень хорошие" предложения по избежанию пошлин США, и Индия, вероятно, будет одним из первых, кто заключит соглашение. Недавние шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от ответных пошлин продемонстрировали готовность к деэскалации торговой напряженности.

Однако, по мнению большинства экономистов, риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию, остаются на высоком уровне. Многие из них утверждают, что тарифы Трампа нанесли ущерб деловым настроениям.

Слитки золота, традиционно рассматриваемые как инструмент хеджирования от политической и финансовой нестабильности, на прошлой неделе выросли до исторического максимума в 3500,05 долларов за унцию из-за политической и экономической неопределенности.

"Долгосрочные структурные попутные ветры цен на золото, вероятно, сохранят общую тенденцию к росту, чему будет способствовать возможность дальнейшей диверсификации резервов среди центральных банков развивающихся рынков", — отметил Ронг.

Спотовые цены на серебро снизились на 0,6% до 32,98 долларов за унцию, платина упала на 0,2% до 984,65 долларов, а палладий потерял 0,5% до 944,34 долларов.

Напомним, после рекордных пиков, зафиксированных на этой неделе, 25 апреля цены на золото снизились, поскольку Китай рассматривает возможность прекращения пошлин на некоторые виды импорта из США, что снижает привлекательность металла как безопасного актива.