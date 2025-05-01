Цены на золото достигли двухнедельного минимума: сколько стоит драгоценный металл

В четверг, 1 мая, цены на золото упали более чем на 1% от двухнедельного минимума, поскольку признаки ослабления торговой напряженности снизили привлекательность слитков как безопасного актива. Спотовые цены на золото снизились на 1,8% до 3230,24 долларов за унцию, достигнув самого низкого уровня с 15 апреля.

Об этом сообщает агентство R euters.

Фьючерсы на золото в США потеряли 2,4% до $3238,60. Индекс доллара вырос на 0,5%, что сделало золото, деноминированное в долларах, более дорогим для покупателей, владеющих другими валютами.

"Существует надежда, что в скором времени будут подписаны некоторые торговые соглашения, которые позволят сохранить более низкие тарифы... этот оптимизм в сочетании с укреплением доллара оказывает давление на золото", — сказал аналитик UBS Джованни Стауново.

Президент США Дональд Трамп заявил 30 апреля, что торговые соглашения возможны с Индией, Японией и Южной Кореей. Он также сказал, что есть очень хорошие шансы на соглашение с Китаем.

Золото считается средством защиты от политических и финансовых потрясений, на прошлой неделе ненадолго достиг отметки 3500 долларов. Аналитики прогнозируют, что среднегодовая цена на золото превысит 3000 долларов.

Спотовые цены на серебро упали на 1,5% до 32,11 долларов за унцию, платина потеряла 1% до 956,82 долларов, а палладий остался на уровне 937,53 долларов.

Напомним, 29 апреля цены на золото упали, поскольку смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами снизило привлекательность драгметалла как безопасного актива. Спотовое золото снизилось на 0,8% и стоит $3314,65 за унцию.