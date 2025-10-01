Золото установило новый рекорд на фоне шатдауна правительства США и ослабления доллара: какова цена сегодня

Цены на золото достигли рекордно высокого уровня 1 октября, поднявшись до $3 875,32 за унцию, что явилось историческим максимумом. Спотовая цена выросла на 0,1% до $3 860,13 за унцию. Фьючерсы на золото в США с декабрьской поставкой также выросли на 0,4% до $3 887,40.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Рост цен обусловлен рядом факторов:

спрос на безопасные активы – инвесторы ищут убежища на фоне прекращения работы правительства США (шатдауна);

ослабление доллара — индекс доллара упал до минимума за неделю, делая золото более доступным для иностранных покупателей;

ожидания по ФРС — трейдеры прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов этого месяца и еще один в декабре, что снижает привлекательность долларовых активов.

Как отметил Николас Фраппелл из ABC Refinery, золото выигрывает от "опасений по поводу более слабого доллара, политической ситуации с противостоянием вокруг прекращения работы правительства в США, а также общей геополитической неопределенности".

Прогноз остается оптимистичным с целевыми показателями роста свыше $3900, а возможно и до $4000. В этом году стоимость золота уже выросла более чем на 47%.

Ситуация на рынках других драгоценных металлов

Спотовая цена серебра выросла почти на 0,5% до $46,90 за унцию, достигнув более 14-летнего максимума. Платина упала на 0,7% до $1563,50. Палладий снизился на 0,9% до $1 245,43.

Рынки Китая, крупнейшего потребителя золота, остаются закрытыми в праздники до 9 октября.

Напомним, вчера цены на золото достигли нового рекордного максимума и приближаются к своему наилучшему месячному результату за последние почти 16 лет. Спрос на металл вырос на фоне опасений по поводу возможного закрытия правительства США и ожидаемого снижения ставки Федеральной резервной системой.