Новини
Золото встановило новий рекорд на тлі шатдауну уряду США та послаблення долара: яка ціна сьогодні

золото, золоті вироби
Золото встановило новий рекорд. / Freepik

Ціни на золото досягли рекордно високого рівня 1 жовтня, піднявшись до $3 875,32 за унцію, що стало історичним максимумом. Спотова ціна зросла на 0,1% до $3 860,13 за унцію. Ф'ючерси на золото в США з грудневою поставкою також зросли на 0,4% до $3 887,40.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зростання цін зумовлене низкою факторів:

  • попит на безпечні активи — інвестори шукають притулку на тлі припинення роботи уряду США (шатдауну); 
  • послаблення долара — індекс долара впав до мінімуму за понад тиждень, роблячи золото більш доступним для іноземних покупців; 
  • очікування щодо ФРС — трейдери прогнозують зниження ставки на 25 базисних пунктів цього місяця та ще одне в грудні, що знижує привабливість доларових активів.

Як зазначив Ніколас Фраппелл з ABC Refinery, золото виграє від "побоювань щодо слабшого долара, політичної ситуації з протистоянням навколо припинення роботи уряду в США, а також загальної геополітичної невизначеності".

Прогноз залишається оптимістичним, з цільовими показниками зростання понад $3900, а можливо й до $4000. Цього року вартість золота вже зросла понад 47%.

Ситуація на ринках інших дорогоцінних металів

Спотова ціна срібла зросла майже на 0,5% до $46,90 за унцію, досягнувши більш ніж 14-річного максимуму. Платина впала на 0,7% до $1 563,50. Паладій знизився на 0,9% до $1 245,43.

Ринки Китаю, найбільшого споживача золота, залишаються закритими на свята до 9 жовтня.

Нагадаємо, вчора ціни на золото досягли нового рекордного максимуму та наближаються до свого найкращого місячного результату за останні майже 16 років. Попит на метал зріс на тлі побоювань щодо можливого закриття уряду США та очікуваного зниження ставки Федеральною резервною системою.

Автор:
Тетяна Ковальчук