ЗЗФ и МГОК урегулировали долг на 42 млн грн из-за мирового соглашения

ЧАО "Запорожский завод ферросплавов" и ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" достигли мирового соглашения по погашению задолженности за поставленную продукцию на сумму более 42 млн. грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соглашение было заключено 16 марта 2026, а 6 апреля его утвердил хозяйственный суд Днепропетровской области. Обнародование решения прошло 13 апреля.

Спор возник из-за невыполнения МГОКа обязательств по договору поставки ферросплавов от 27 января 2022 года. Общая сумма исковых требований составила 42,17 млн грн, из которых 41,63 млн грн – основной долг.

Согласно условиям мирового соглашения, МГОК обязуется погасить основную задолженность траншами по 1,39 млн грн в период с июля 2026 года по декабрь 2028 года включительно.

В то же время, Запорожский завод ферросплавов отказался от части финансовых претензий — инфляционных начислений в размере 374,7 тыс. грн и 3% годовых на сумму 167,7 тыс. грн.

Финансовые показатели сторон свидетельствуют о сложной ситуации в отрасли. ЗЗФ по итогам девяти месяцев 2025 года сократил чистый убыток до 2,35 млн грн против 476 млн грн годом ранее, однако в 2024 году предприятие зафиксировало убыток на уровне 1,86 млрд грн. МГОК завершил 2024 год с убытком 642,5 млн грн.

Запорожский завод ферросплавов является одним из ключевых производителей отрасли в Украине, в то время как МГОК осуществляет добычу марганцевых руд на Никопольском месторождении.

Заметим, что производство ферросплавов в Украине в 2025 году выросло на 17% — до 127 тыс. тонн. Однако отрасль до сих пор далека от довоенных масштабов: в 2021 году украинские заводы производили почти в семь раз больше (858,7 тыс. тонн).