ЗЗФ і МГЗК врегулювали борг на 42 млн грн через мирову угоду

Суд затвердив угоду між ЗЗФ і МГЗК щодо поетапного погашення заборгованості

ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" та ПрАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" досягли мирової угоди щодо погашення заборгованості за поставлену продукцію на суму понад 42 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Угоду було укладено 16 березня 2026 року, а 6 квітня її затвердив господарський суд Дніпропетровської області. Оприлюднення рішення відбулося 13 квітня.

Спір виник через невиконання МГЗК зобов’язань за договором поставки феросплавів від 27 січня 2022 року. Загальна сума позовних вимог становила 42,17 млн грн, з яких 41,63 млн грн — основний борг.

Згідно з умовами мирової угоди, МГЗК зобов’язується погасити основну заборгованість траншами по 1,39 млн грн у період з липня 2026 року до грудня 2028 року включно.

Водночас Запорізький завод феросплавів відмовився від частини фінансових претензій — інфляційних нарахувань у розмірі 374,7 тис. грн та 3% річних на суму 167,7 тис. грн.

Фінансові показники сторін свідчать про складну ситуацію в галузі. ЗЗФ за підсумками дев’яти місяців 2025 року скоротив чистий збиток до 2,35 млн грн проти 476 млн грн роком раніше, однак у 2024 році підприємство зафіксувало збиток на рівні 1,86 млрд грн. МГЗК завершив 2024 рік зі збитком 642,5 млн грн.

Запорізький завод феросплавів є одним із ключових виробників галузі в Україні, тоді як МГЗК здійснює видобуток марганцевих руд на Нікопольському родовищі.

Зауважимо, виробництво феросплавів в Україні у 2025 році зросло на 17% — до 127 тис. тонн. Проте галузь досі далека від довоєнних масштабів: у 2021 році українські заводи виробляли майже у сім разів більше (858,7 тис. тонн).

Автор:
Тетяна Гойденко
