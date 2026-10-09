Россия массово ускоряет дроны, Украина — производство перехватчиков: кто выиграет гонку

Россия все активнее применяет реактивные ударные беспилотники, в то время как Украина пытается масштабировать производство специализированных дронов-перехватчиков. Необходимые объемы таких средств военные ожидают не раньше конца ноября.

Об этом говорится в статье Dilo "Миллиарды на воздушный террор: что стоит за модернизацией российских "Гераней" и когда в Украине появятся ресурсы для их сбития".

Масштаб угрозы показал атаку в ночь на 8 октября. Россия применила 142 беспилотника, из которых 82 были реактивными. Таким образом, скоростные аппараты составляли более половины всех дронов этой атаки.

Россия одновременно усовершенствует навигацию и локализует отдельные компоненты. На новых "Геранях" украинская разведка обнаружила автономную оптическую систему "Сусанин", дополнительные навигационные датчики и российский аналог китайского турбореактивного двигателя.

Украина параллельно наращивает собственную систему противодействия. Воздушные силы работают примерно с 20 производителями реактивных перехватчиков. Испытательные полеты проводят 14 компаний, а два аппарата уже прошли кодификацию.

Впрочем, технологически успешного перехватчика недостаточно. Ключевым вопросом остается серийное производство дешевых средств в количестве, достаточном для ежедневного отражения массированных атак.

Партнеры также намерены помочь с масштабированием. Quantum Systems заявила о намерении обеспечить Украину десятками тысяч перехватчиков SPYS, разработанных совместно с украинским WIY.

Напомним, ранее Dilo рассказывало, как Украина создала новый рынок дронов-перехватчиков и почему они могут быть в десятки раз дешевле уничтожения "шахедов" традиционной ПВО.