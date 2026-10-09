Росія масово прискорює дрони, Україна — виробництво перехоплювачів: хто виграє гонку

Росія дедалі активніше застосовує реактивні ударні безпілотники, тоді як Україна намагається масштабувати виробництво спеціалізованих дронів-перехоплювачів. Необхідних обсягів таких засобів військові очікують не раніше кінця листопада.

Про це йдеться у статті Dilo "Мільярди на повітряний терор: що стоїть за модернізацією російських "Гераней" та коли в Україні з'являться ресурси для їх збиття".

Масштаб загрози показала атака в ніч на 8 жовтня. Росія застосувала 142 безпілотники, з яких 82 були реактивними. Таким чином, швидкісні апарати становили понад половину всіх дронів цієї атаки.

Росія одночасно вдосконалює навігацію та локалізує окремі компоненти. На нових "Геранях" українська розвідка виявила автономну оптичну систему "Сусанін", додаткові навігаційні датчики та російський аналог китайського турбореактивного двигуна.

Україна паралельно нарощує власну систему протидії. Повітряні сили працюють приблизно з 20 виробниками реактивних перехоплювачів. Випробувальні польоти проводять 14 компаній, а два апарати вже пройшли кодифікацію.

Втім, технологічно успішного перехоплювача недостатньо. Ключовим питанням залишається серійне виробництво дешевих засобів у кількості, достатній для щоденного відбиття масованих атак.

Партнери також планують допомогти з масштабуванням. Quantum Systems заявила про намір забезпечити Україну десятками тисяч перехоплювачів SPYS, розроблених спільно з українською WIY.

Нагадаємо, раніше Dilo розповідало, як Україна створила новий ринок дронів-перехоплювачів і чому вони можуть бути в десятки разів дешевшими за знищення "шахедів" традиційною ППО.