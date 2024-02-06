Как глобальной компании адаптировать стратегию для Украины: опыт социальных проектов GlobalLogic Ukraine

Что такое новая социальная ответственность и как компания GlobalLogic адаптирует глобальные тренды для бизнеса в Украине во время войны.

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С началом войны мировые тренды социальной ответственности бизнеса стали менее актуальны для украинского рынка – мы сфокусировались на собственной стране, локальных проблемах и наших новостях. Наше общество изменилось и стремится к тому, чтобы мир понимал его проблемы и запросы. С точки зрения бизнеса это означает, что популярные глобальные тренды – экологичность, инклюзивность, устойчивость и т.д. – либо трансформируются в соответствии с потребностями украинского общества, либо отходят на второй план.

На глобальном уровне GlobalLogic ежегодно разрабатывает и воплощает стратегию коммуникации и социальной ответственности. До полномасштабного вторжения глобальная стратегия была бы целесообразной для украинского рынка – в ее фокусе широкие возможности для развития команды, поощрение смелых решений и человечность в создании наших продуктов. Во время войны все эти вещи стали для бизнеса базовыми, и мы начали развивать социальные проекты, которые отвечают острым текущим запросам. Поддержка армии, гуманитарные проекты, ментальная стойкость получили высший приоритет – и для нашей команды, и для общества в целом.

Поддержка армии и гуманитарные проекты

Сейчас работа на победу ключевая для многих, волонтерская деятельность и помощь военным становятся частью идентичности людей, формируют нас. Перед началом 2024 года мы опросили коллег, на которые они хотели бы направить благотворительный взнос от компании. Наши специалисты инициировали и поддержали донат в 6 млн. гривен на протезирование украинских военных. Помощь передали Superhumans, центру протезирования, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны. Этот шаг поддержало большинство команды, что свидетельствует об общих для всех новых ценностях, которые становятся путеводными в последние два года.

Вклад в Superhumans продолжает трек GlobalLogic в медицинской сфере, являющейся одним из направлений разработки наших продуктов. В 2023 году мы вместе с Allbionics провели 3D-сканирование для создания бионических протезов. Наша команда присоединилась к этому проекту и разработала систему управления и настройки протеза, платформу для подачи заявок на протезирование, алгоритмы с использованием машинного обучения для контроля и выполнения команд от человека к протезу. Этот проект стал победителем международной премии Hitachi Inspiration of the Year Award. Награду в 6000 евро команда украинских разработчиков GlobalLogic передала на протезирование военных.

Истории специалистов во время войны

Личные истории людей, возможность поделиться ими и внести собственный вклад не менее важны, чем экспертиза. В 2023 году мы открыли в хранилище львовского офиса компании фотовыставку воспоминаний команды о годе полномасштабной войны. Фото с выставки рассказывают подтверждающие истории: в развитии и бизнесе, и страны главное – это люди. История нашей брендированной чашки – единственного, что уцелело после взрыва дома. История ручки с нашим лого в кармане формы нашего военного на фронте. И еще десятки кадров, вызывающих и слезы, и увлечения людьми. Во время открытия выставки мы провели встречу с Тарасом Чмутом, главой фонда "Вернись живым". Тогда мы с командой собрали более 1,5 млн гривен на Киберсбор от фонда за рекордные полтора часа.

В 2023 году мы реализовали кампанию Impact в Украине и во всем мире. На глобальном уровне мы поощряли специалистов рассказывать о том, как они меняют мир к лучшему благодаря технологиям. Там очень разные рассказы: от разработки бота для журналистов и платформы для украинских беженцев до технологий очистки воды или менторского проекта для студентов. Бизнес должен рассказывать не только о себе, но и давать возможность людям делиться своими историями, рассказывать и делать свой вклад в победу.

Wellbeing по-новому

С началом войны стали больше заботиться о ментальном благополучии специалистов. Конечно, в первые недели мы все поддерживали друг друга и впоследствии подошли к этому системно. В 2022 мы полностью сфокусировались на том, чтобы обеспечить поддержку каждого нуждающегося специалиста компании. В 2023 году мы провели 20 тренингов по психологической помощи и повышению устойчивости, включая встречу команды с Еленой Зеленской о программе ментального здоровья "Ты как". Мероприятия однозначно пользовались спросом – их посетило более 5400 человек. Думаю, этот тренд с нами надолго: во многих компаниях wellbeing перестанет ограничиваться медицинским страхованием и будет включать программы поддержки ментального состояния.

Забота о команде, развитии и комфорте

Команда всегда в нашем приоритете, но запрос к комфорту для работы явно изменился. Раньше в фокусе были "плюшки" для пребывания в офисе, дополнительные бенефиты, с войной приоритеты стали другими. Сейчас комфорт – это возможность работать бесперебойно, поддержка команды, понимание и гибкость. Наши специалисты снабжены энергетическими станциями, павербанками, Starlink. В 2023 году открыли 10 дополнительных миниофисов в городах, где их не было, чтобы команда могла собираться вместе и работать оттуда.

По данным внутренних исследований, наши специалисты в Украине даже во время войны учатся минимум час в неделю. С 2019 года наша компания инвестировала более $6 млн в профессиональное развитие специалистов в регионе Центральной и Восточной Европы. Значительная часть этих вложений приходится на команду именно в Украине.

Выводы

Адаптировать глобальную стратегию локальных рынков необходимо, чтобы оставаться релевантными и соответствующими запросам общества. Благодаря "переводу" глобальной стратегии на язык украинцев крупный бизнес становится культурно соответствующим, понятным, несет разделяемые в стране ценности - и общество, и партнеры, и команда.