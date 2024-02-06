Як глобальній компанії адаптувати стратегію для України: досвід соціальних проєктів GlobalLogic Ukraine

Що таке нова соціальна відповідальність, та як компанія GlobalLogic адаптує глобальні тренди для бізнесу в Україні під час війни.

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З початком війни світові тренди соціальної відповідальності бізнесу стали менш актуальними для українського ринку – ми сфокусувалися на власній країні, локальних проблемах та наших новинах. Наше суспільство змінилося та прагне, щоби світ розумів його проблеми та запити. З точку зору бізнесу це означає, що популярні глобальні тренди – екологічність, інклюзивність, стійкість тощо – або трансформуються відповідно до потреб українського суспільства, або відходять на другий план.

На глобальному рівні GlobalLogic щорічно розробляє та втілює стратегію комунікації та соціальної відповідальності До повномасштабного вторгнення глобальна стратегія була б повністю доцільною для українського ринку – в її фокусі широкі можливості для розвитку команди, заохочення сміливих рішень та людяність у створенні наших продуктів. Під час війни всі ці речі вже стали для бізнесу базовими, і ми почали розвивати соціальні проєкти, які відповідають гострим поточним запитам. Підтримка армії, гуманітарні проєкти, ментальна стійкість здобули вищий пріоритет – і для нашої команди, і для суспільства загалом.

Підтримка армії та гуманітарні проєкти

Зараз робота на перемогу є ключовою для багатьох, волонтерська діяльність та допомога військовим стають частиною ідентичності людей, формують нас. Перед початком 2024 року ми опитали колег, на які цілі вони хотіли б спрямувати благодійний внесок від компанії. Наші фахівці ініціювали та підтримали донат у 6 млн гривень на протезування українських військових. Допомогу передали Superhumans, центру протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від війни. Цей крок підтримала більшість команди, що свідчить про спільні для всіх нові цінності, які стають дороговказними в останні два роки.

Внесок в Superhumans продовжує трек GlobalLogic в медичній сфері, яка є одним з напрямків розробки наших продуктів. У 2023 році ми разом з Allbionics провели 3D-сканування для створення біонічних протезів. Наша команда долучилася до цього проєкту та розробила систему для управління та налаштування протеза, платформу для подачі заявок на протезування, алгоритми з використанням машинного навчання для контролю та виконання команд від людини до протеза. Цей проєкт став переможцем міжнародної премії Hitachi Inspiration of the Year Award. Нагороду у 6000 євро команда українських розробників GlobalLogic також передала на протезування військових.

Історії фахівців під час війни

Особисті історії людей, можливість поділитися ними та зробити власний внесок не менш важливі за вклад експертизою. У 2023 році ми відкрили у сховищі львівського офісу компанії фотовиставку спогадів команди про рік повномасштабної війни. Фото з виставки розповідають історії, які підтверджують: в розбудові та бізнесу, і країни головне – це люди. Історія нашої брендованої чашки — єдиного, що вціліло після вибуху будинку. Історія ручки з нашим лого у кишені форми нашого військового на фронті. І ще десятки кадрів, що викликають і сльози, і захоплення людьми. Під час відкриття виставки ми провели зустріч з Тарасом Чмутом, головою фонду “Повернись живим”. Тоді ми з командою зібрали понад 1,5 млн гривень на Кіберзбір від фонду за рекордні півтори години.

У 2023 році ми втілили кампанію Impact в Україні та всьому світі. На глобальному рівні ми заохочували фахівців розповідати про те, як вони змінюють світ на краще завдяки технологіям. Там є дуже різні розповіді: від розробки бота для журналістів і платформи для українських біженців до технологій очищення води чи менторського проєкту для студентів. Бізнес має розповідати не тільки про себе, а й давати можливість людям ділитися своїми історіями, розповідати та робити власний вклад у перемогу.

Wellbeing по-новому

З початком війни стали більше дбати про ментальне благополуччя фахівців. Звісно, в перші тижні ми всі підтримували один одного, і згодом підійшли до цього системно. У 2022 ми повністю сфокусувалися на тому, щоби забезпечити підтримку кожного фахівця компанії, який того потребував. У 2023 році ми провели 20 тренінгів з психологічної допомоги та підвищення стійкості, включно із зустріччю команди з Оленою Зеленською про програму ментального здоров’я “Ти як”. Заходи однозначно мали попит – їх відвідало понад 5400 людей. Думаю цей тренд з нами надовго: в багатьох компаніях wellbeing перестане обмежуватися медичним страхуванням та включатиме програми підтримки ментального стану.

Піклування про команду, розвиток та комфорт

Команда завжди у нашому пріоритеті, але запит до комфорту для роботи очевидно змінився. Раніше у фокусі були “плюшки” для перебування в офісі, додаткові бенефіти, з війною пріоритети стали іншими. Зараз комфорт – це можливість працювати безперебійно, підтримка від команди, розуміння та гнучкість. Наші фахівці забезпечені енергетичними станціями, павербанками, Starlink. У 2023 відкрили 10 додаткових мініофісів в містах, де їх не було, аби команда могла збиратися разом і працювати звідти.

За даними внутрішніх досліджень, наші фахівці в Україні навіть під час війни навчаються щонайменше годину на тиждень. З 2019 року наша компанія інвестувала понад $6 млн у професійний розвиток фахівців в регіоні Центральної та Східної Європи. Значна частина цих вкладень припадає на команду саме в Україні

Висновки

Адаптувати глобальну стратегію для локальних ринків необхідно, аби залишатися релевантними та відповідними запитам суспільства. Завдяки “перекладу” глобальної стратегії на мову українців великий бізнес стає культурно відповідним, зрозумілим, несе цінності, які розділяють в країні – і суспільство, і партнери, і команда.