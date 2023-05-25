Арахамия допускает возобновление обязательного декларирования осенью

Обязательное декларирование для публичных чиновников может быть возобновлено осенью 2023 года. Об этом заявил глава фракции "Слуги народа" и автор соответствующего законопроекта Давид Арахамия в комментарии движению "Чесно".

По его словам, проект закона №8071 о возобновлении декларирования планируется принять в первом чтении до конца июня, а в целом – до конца сентября.

Помимо этого документа, на рассмотрение парламента готовят новый альтернативный законопроект. Над ним работает рабочая группа, к которую привлечены Нацагентство по предотвращению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро.

"Рабочая группа заседала четыре-пять раз. Есть уже наработанная модель, которая согласована с НАБУ. Еще ждем окончательного согласования с НАПК. После этого эти наработки кладем на бумагу в виде альтернативного законопроекта и это уже согласуем еще один раз с представителями G7, потому что они являются заинтересованной стороной и занимаются этим вопросом. Как ни у кого не будет никакой "аллергии" - будем регистрировать и голосовать до первого чтения", - рассказал Арахамия.

Напомним, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения.

В настоящее время декларирование проходит на добровольной основе. Согласно данным НАПК по состоянию на 17 апреля 2023 года, которые публиковало движение "Чесно", декларации за 2021 год добровольно подали лишь 8% народных депутатов, а за 2022 год таких парламентариев вдвое меньше – 4% (Арахамии среди них не было).

Недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала , что законопроект о возобновлении обязательного декларирования будет рассмотрен в июне. При этом она отметила, что еще продолжаются дискуссии по поводу публичности декларации: ожидается, что в период действия военного положения реестр не будет публичным, но декларанты смогут самостоятельно решать, обнародовать ли документ.